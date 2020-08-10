Belarus nerede? Aleksandr Lukaşenko kimdir? Belarus nüfusu kaç?
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Belarus nerede? Aleksandr Lukaşenko kimdir? Belarus nüfusu kaç?

Belarus'ta yaşanan siyasi hareketlilik ülkemizde de gündemin ana konularından biri oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko'nun kazandığının açıklanması sonra Belarus'ta hareketlilik yaşanırken ülkemizde de Belarus nerede, Belarus nüfusu kaç? ve Aleksandr Lukaşenko kimdir gibi konular merak edildi.

Belarus nerede? Aleksandr Lukaşenko kimdir? Belarus nüfusu kaç?
10.08.2020 08:41 | Son Güncelleme: 10.08.2020 08:44

Belarus'ta Aleksandr Lukaşenko'nun resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması ülke genlinde hareketliliğe neden olurken, yaşananlar ülkemizde de gündem konusu oldu. Peki, Belarus nerede, Belarus nüfusu kaç, Aleksandr Lukaşenko kimdir?

BELARUS NEREDE?

Beyaz Rusya veya Belarus ya da resmî adıyla Beyaz Rusya Cumhuriyeti veya Belarus CumhuriyetiDoğu Avrupa'da bulunan bir devlettir. 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden eski bir Sovyetler Birliği ülkesidir. Bir Slav devleti olan Belarus'un başkenti Minsk'tir. Komşuları batıda Polonya, kuzeybatıda Litvanya, kuzeyde Letonya, doğuda Rusya ve güneyde Ukrayna'dır.

Beyaz Rusya, diğer BDT ülkelerinin yanında Rusya hükûmetine en yakın müttefik konumundadır. Rusya ile Birlik Devleti adında "devletler üstü oluşum" kurmuştur.

Belarus nerede? Aleksandr Lukaşenko kimdir? Belarus nüfusu kaç?
Belaruskonum

BELARUS NÜFUSU KAÇ?

Nüfus: (2016 tahmini) 9.498.700

ALEKSANDR LUKAŞENKO KİMDİR?

Doğum tarihi: 30 Ağustos 1954

Kaç yaşında: 65yaşında

Boy: 1,88 m

Belarus nerede? Aleksandr Lukaşenko kimdir? Belarus nüfusu kaç?
Aleksandr Lukaşenko

Aleksandr Grigoryeviç Lukaşenko ya da Alyaksandr Rıhoraviç Lukaşenka (d. 30 Ağustos 1954), Beyaz Rus siyasetçi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra 10 Temmuz 1994 seçimlerini kazanarak Beyaz Rusya'nın devlet başkanı oldu.

30 Ağustos 1954'te Beyaz Rusya'nın Vitebsk bölgesinde doğdu. 1975 yılında Mogilev Pedagoji Enstitüsü'nden (şimdi Mogilev Eyalet A. Kuleshov Üniversitesi) ve 1985 yılında Beyaz Rusya Tarım Akademisi'nden mezun oldu. 1975'ten 1977'ye kadar Sınır Muhafaza Birliği'nde ve 1980-1982 yılları arası Sovyet Ordusunda görev yaptı. Sovyet Ordusu'nda iken, Minsk'te bulunan 120. Mekanize "Muhafaza" Tümeni'nde bir subaydı.

Askerlikten ayrıldıktan sonra 1982-1985 yılları arasında kolektif çiftlik başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Şklov ilçesinde Gorodets devlet çiftliği ve inşaat malzemeleri fabrikasında müdür olarak görev yaptı.

1990 yılında Beyaz Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Meclisi'ne milletvekili olarak seçildi. 1993 yılında, Beyaz Rusya Meclisi Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkanı olarak hizmet vermeye başladı.

1994 yılında yürürlüğe giren yeni Beyaz Rusya anayasası, Temmuz ayında ilk demokratik başkanlık seçimlerinin yolunu açtı. Seçimin ilk turunda Kebiç % 17.4 oy alırken, Lukaşenko oyların % 45.1'ini aldı. Aynı seçimde Zyanon Paznyak % 12.9 ve Şuşkeviç ise % 9,9 oy aldı. Lukaşenko ikinci turda oyların % 80.1'ini alarak 10 Temmuz 1994 Beyaz Rusya devlet başkanlığı seçimini ezici çoğunlukla kazandı.

2009 yılında ITAR-TASS Ajansı Genel Direktörü Mihail Gusman'a verdiği röportajda devlet başkanlığının ilk günlerini şöyle anlattı:

"Ben henüz 40 yaşında bile değildim ve çok önemli kararlar vermek zorundaydım. Büyük Sovyetler Birliği'nin güçlü ekonomisini, Beyaz Rusya'nın büyük işletmelerini (MAZ, BelAZ, MTZ vs.), ahşap işlemeciliğinde Sovyetlerin en önemli sanayi merkezi olan Beyaz Rusya'yı yağmalamakta olan canavarlar ülkeyi adeta talan etmekteydi. Siyasette milliyetçi sloganlar çok popülerdi. Mağazalarda raflar boş, insanlar adeta kıtlık yaşamaktaydı. Öyle ki ekmeğin fiyatı bir günde 18 kat artmıştı."

Bu zor şartlar altında iktidara geldikten sonra, kapitalist yağmacılığa karşı sert tedbirler aldı. Bu nedenle iktidarı altında, Beyaz Rusya kuralları rejimi insan hakları ihlali olarak kabul edilir ve uluslararası hukuka aykırılığı ile ABD ve Avrupa Birliği tarafından diktatör devlet olarak görülmektedir. Bu yüzden Beyaz Rusya, insan hakları ihlalleriyle Avrupa Birliği tarafından dayatılan yaptırımlara tabidir. Bunda batıdan ziyade doğu devletleriyle uzlaşması, Sovyet dönemi sosyo-ekonomik politikaları örnek alarak ülkeyi kalkındırması etkili olmaktadır. Rusya ile dış ilişkilerinin yanı sıra Kuzey Kore, Türkmenistan, Türkiye, Katar, İran, Küba, Çin, Sudan ve Venezuela ile ilişkilerine öncelik verir. (Irak ile 2003 yılına, Libya ile de 2011 yılına kadar). 11 Ekim 2015 tarihinde beşinci kez cumhurbaşkanlığına seçildi.

Lukaşenko 1975 yılında Lise aşkı Galina Zhelneroviç ile evlendi. Daha sonra o yıl en büyük oğlu Viktor doğdu. İkinci oğlu Dzmitry 1980 yılında doğdu. Eşi Galina, Shklov yakınında köyde ailesinin evinde ayrı yaşamaktadır. Onlar hala yasal olarak evli olmasına rağmen, Galina Lukaşenko eşinden ayrıdır ve devlet başkanlığı internet sitesinde yayınlanan biyografisinde Galina'dan hiçbir şekilde söz edilmemektedir. Gayrimeşru oğlu Nikolay, 2004 yılında doğmuştur. Yaygın olarak çocuğun annesinin Irina Abelskaya olduğuna inanılmaktadır. Kendisi kişisel doktoru iken ilişkisi vardı.

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