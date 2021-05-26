Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Ryanair uçağının acil inişiyle ilgili bomba ihbarının İsviçre'den geldiğini ve uçağın, Belarus Nükleer...
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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Ryanair uçağının acil inişiyle ilgili bomba ihbarının İsviçre'den geldiğini ve uçağın, Belarus Nükleer...

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Ryanair uçağının acil inişiyle ilgili bomba ihbarının İsviçre'den geldiğini ve uçağın, Belarus Nükleer...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Ryanair uçağının acil inişiyle ilgili bomba ihbarının İsviçre'den geldiğini ve uçağın, Belarus Nükleer Santrali'nin yakınından döndürüldüğünü açıkladı.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Ryanair uçağının acil inişiyle ilgili bomba ihbarının İsviçre'den geldiğini ve uçağın, Belarus Nükleer Santrali'nin yakınından döndürüldüğünü açıkladı. - MİNSK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Ryanair uçağının acil inişiyle ilgili bomba ihbarının İsviçre'den geldiğini ve uçağın, Belarus Nükleer... - Haberler
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