Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Ryanair uçağının acil inişiyle ilgili bomba ihbarının İsviçre'den geldiğini ve uçağın, Belarus Nükleer...
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Ryanair uçağının acil inişiyle ilgili bomba ihbarının İsviçre'den geldiğini ve uçağın, Belarus Nükleer Santrali'nin yakınından döndürüldüğünü açıkladı.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Ryanair uçağının acil inişiyle ilgili bomba ihbarının İsviçre'den geldiğini ve uçağın, Belarus Nükleer Santrali'nin yakınından döndürüldüğünü açıkladı. - MİNSK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı