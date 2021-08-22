Bel fıtığı tedavisinde öncelik 'bilinçli aktif hareket'
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Bel fıtığı tedavisinde öncelik 'bilinçli aktif hareket'

Bel fıtığı tedavisinde öncelik 'bilinçli aktif hareket'
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Türkiye'de bel ağrısı şikayetiyle sağlık merkezlerine başvuran hastaların önemli bir kısmına bel fıtığı teşhisi konduğunu söyleyen Uzman Fizyoterapist Elif Uzun, bel fıtığı rehabilitasyonunda dikkat edilmesi gerekenler hakkında açıklamada bulundu.

Türkiye'de bel ağrısı şikayetiyle sağlık merkezlerine başvuran hastaların önemli bir kısmına bel fıtığı teşhisi konduğunu söyleyen Uzman Fizyoterapist Elif Uzun, bel fıtığı rehabilitasyonunda dikkat edilmesi gerekenler hakkında açıklamada bulundu. Uzun, "Sürekli yatmak kasları zayıflatır. Onun yerine bilinçli olarak egzersiz yapıp, hareket edin. Böylece kan dolaşımınız artacak, kas spazmlarınız azalacak, kas erimelerinin önüne geçerek iyileşme süreci hızlanacak" dedi.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Programı Öğr. Gör. Elif Uzun, günlük hayatı büyük oranda olumsuz etkileyen ve insan bedeninde ciddi boyutta hareket kaybına neden olabilen bel fıtığı rahatsızlığına, omurlar arasındaki diski zorlayıcı hareketlerin dışında fazla kilonun da neden olabileceğini belirterek, "Bel fıtığı rehabilitasyonunda öncelikle fazla kilolar verilmeli, sigaradan uzak durulmalı, dönme-burgu gibi rotasyonel hareketlerden kaçınılmalı, düzenli ve bilinçli egzersiz yapılmalı, ağır yük kaldırmaktan kaçınılmalı, toplumda yaygın olan inanışın aksine sert veya tahta zemine yatılmamalı ve ortopedik yataklar tercih edilmelidir" açıklamasında bulundu.

"SÜREKLİ YATMAK YERİNE BİLİNÇLİ HAREKET EDİN"

Bel rahatsızlığı yaşayan ya da bel fıtığı teşhisi konan bazı kişilerin yetkisi ve bilgisi olmayan kişilere bel çektirme gibi işlemler yaptırmasının çeşitli rahatsızlıklara sebebiyet verebileceğinin altını çizen Uzman Fizyoterapist Elif Uzun, "Eskiden belimiz ağrıdığında sürekli yatmanın belimize iyi geleceği söylenirdi. Ancak sürekli yatmak kasları zayıflatır. Onun yerine bilinçli olarak egzersiz yapıp, hareket edin. Böylece kan dolaşımınız artacak, kas spazmlarınız azalacak, kas erimelerinin önüne geçerek iyileşme süreci hızlanacak" diye konuştu.

BİLİNÇLİ REHABİLİTASYON İLE TEDAVİ KALICI HALE GELİR

Uzun, rehabilitasyonla tedavi edilebilecek seviyede bir disk dejenerasyonu durumunda hastanın ağrıları geçene ve ağrısız egzersiz yapacak seviyeye gelene kadar manuel tedavi ile bazı özel tekniklerle spazmda olan kasların gevşetilmesi gerektiğini söyledi.

Uzun, yumuşak dokunun bozulmuş dolaşımının artırılıp, hastanın tolere edebildiği dozda ağırlıklı esneme egzersizleri ile rehabilitasyona başlanabileceğini ve kuvvetlendirme egzersizleri ile tedavinin kalıcı hale gelebileceğini ifade etti.

Uzun, "Cerrahi gerektiren bir disk dejenerasyonu varsa, cerrahi öncesi yapılacak fizyoterapi ve rehabilitasyon cerrahinin başarısını arttıracaktır. Fizik tedavi yeterli kas kuvvetini sağlayarak cerrahi sonrası döneme hastayı hazırlar ve ameliyat sonrası hasta transfer aktivitelerini ve kişisel bakımını nasıl yapacağını bilerek uyanır. Kendisini cerrahi sonrası nelerin beklediğini bilir ve bu konuda kaygı yaşamaz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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