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Bakan Şimşek 2027'de gelir, kurumlar ve KDV oranlarında artış olmayacağını söyledi

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2027 bütçe görüşmelerinde, 2027'de gelir, kurumlar ve KDV genel oranlarında artış olmadığını söyledi. Şimşek, emeklilere yönelik düzenlemenin henüz tamamlanmadığını ve tüm emeklileri kapsayacağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2027 yılında gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisi genel oranlarında bir artış gündemimizde yoktur." dedi.

Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2027 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu.

Konuşmasında emeklilere yönelik çalışmanın henüz tamamlanmadığını belirten Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadarki değerlendirmelerimize göre yapılacak düzenleme tüm emeklilerimizi kapsayacak. Yapılacak artışın emeklilerimizin yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Çünkü bu daha adaletli bir yaklaşım olur. Seyyanen olsa da bu husus gözetilecek. Çalışma henüz tamamlanmadığı için ve sadece Hazine ve Maliye Bakanlığını değil, ilgili birçok kurum ve bakanlığı ilgilendirdiği için benim bir rakam zikretmem bu aşamada doğru olmaz. Çünkü işin bir de tedbir boyutu olabilir. Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan transferlerde bir artış zaten dikkatinizi çekmiştir. Fakat nihai çalışma büyük ihtimalle aralık içerisinde yapılır ve büyük ihtimalle bütçeden hemen sonra sizin takdirinize getirilir diye düşünüyorum."

Toplantının ardından AA muhabirinin, "sözü edilen tedbirin vergi artışı anlamına gelip gelmediği" sorusu üzerine Bakan Şimşek, "2027 yılında gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisi genel oranlarında bir artış gündemimizde yoktur." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA
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