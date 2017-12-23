Beksiad'ın 8. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Genel Kurul'da Ömer Yıldız, üyelerin tamamının oyunu alarak BEKSİAD'ın yeni başkanı seçildi. Seçimin ardından konuşan BEKSİAD'ın yeni Başkanı Ömer Yıldız, "Sektörümüzün sözcüsü BEKSİAD'ın 15 yıldır bizlere sağladığı en büyük kazanım, birlik ve beraberlik içinde hareket etme kültürü ve kabiliyeti oldu. Bizim de en büyük hedefimiz birlik ve beraberlik içinde yeni projelerle sektörümüzü daha ileriye götürmek" diye konuştu.

BEKSİAD'ın 8. Olağan Genel Kurulu'na; Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, Yıldırım Belediye Başkan Vekili Ali Ergün, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş'un yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri ve çok sayıda BEKSİAD üyesi katıldı.

Atalay, "Derneğin her aşamasında görev yaptım."

Mustafa Gürses, Nihat Alpay ve Kadir Oruç'tan oluşan divan heyeti seçimiyle başlayan genel kurulun açılışında konuşan BEKSİAD'ın önceki dönem Başkanı Halil Atalay, "Kurucuları arasında olduğum derneğimizin 15 yıldan beri her aşamasında görev aldım ve 4,5 yıldan beri de başkanlık yaptım. Bugün itibariyle de görevimizi tamamladık. Allah'a hamd ediyorum. Şuan itibariyle 230 üyemiz var ve ben bu aileye katılan tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

BURKAY, "BEKSİAD'LA ÖNEMLİ PROJELER GERÇEKLEŞTİRDİK." .

BEKSİAD ile önemli çalışmalara imza attıklarını belirten BTSO Başkanı İbrahim Burkay, "Yönetime geldiğimiz 2013 yılından bugüne hem sektörün daha organize bir yapıya kavuşmasında, hem de sektörün içindeki firmalarımızın ürettikleri değerleri dünyadaki alıcılar ile buluşturmasında BEKSİAD'a hem ulusal hem de uluslararası birçok projeyi birlikte götürdük" dedi.

Ergün, "Omuz omuza çalışıyoruz."

BEKSİAD ile omuz omuza çalıştıklarının altını çizen Yıldırım Belediye Başkan Vekili Ali Ergün ise, "BEKSİAD denilince Vişne Caddesi akla geliyor. Vişne Caddesi denildiğinde de Yıldırım akla geliyor. Gerçekten Vişne Caddesi'nin değişmesinde, gelişmesinde, ticarete katkı koymasında biz yerel yöneticiler olarak elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

YILDIRIM'IN ÖNEMLİ BİR DEĞERİ

Genel kurula katılan Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın da BEKSİAD'ın Yıldırım İlçesi'nin en önemli değerlerinden birisi olduğuna dikkat çekti. Vişne Caddesi'nde üretim yapan firmaların, marka değerlerini daha da artırması gerektiğini belirten Aydın, "Geleceğe yakalamamız için vazgeçilmez markalarımız olmalı. Yapacak çok işlerimiz var. Sizler bunu yapacaksınız ve sizleri tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

NÖBET DEĞİŞİMİ

BTSO Başkan Yardımcısı ve BEKSİAD üyesi İsmail Kuş ise, "Bugün bir nöbet değişimi yapılacak. Halil başkan güzel işler yaptı. BTSO'da yönetime geldiğimizde Bursa Büyürse Türkiye Büyür dedik. Bununla birlikte tüm sektörlerle işbirliği yapmaya başladık. En iyi işbirliği yaptığımız sektör, açık ve net söylüyorum bebe ve çocuk giyim sektörüdür" ifadelerini kullandı.

BEKSİAD'IN YENİ BAŞKANI YILDIZ

Yapılan açılış ve selamlama konuşmalarının ardından genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kurullarının seçimi ile devam etti. Tek liste ile gidilen seçimde Ömer Yıldız, oy birliği ile BEKSİAD'ın yeni başkanı seçildi.

Seçimin ardından bir teşekkür konuşması yapan Ömer Yıldız, "Bizlere göstermiş olduğunuz güven ve teveccüh nedeniyle, şahsım ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Sektörümüzün sözcüsü BEKSİAD'ın 15 yıldır bizlere sağladığı en büyük kazanım, birlik ve beraberlik içinde hareket etme kültürü ve kabiliyeti olduğuna dikkat çeken Yıldız, "Bizim de en büyük hedefimiz birlik ve beraberlik içinde yeni projelerle sektörümüzü daha ileriye götürmek. Allah mahcup etmesin. Bundan önce görev alan arkadaşlarımız gibi sorumluluğumuzun farkında olarak bu hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu vesile ile kurucu Başkanımız Nihat Alpay Abimize, Rıdvan Güler Başkanımıza ve görevi devraldığım Halil Atalay Başkanımız ile bugüne kadarki yönetim kurullarında görev almış bütün arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu.