Beklenen GTA Trilogy Definitive Edition güncellemesi yayınlandı

Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition'ın geliştiricisi Grove Street Games, Gta oyunlarının yenilenmiş koleksiyonu için Salı günü büyük bir güncelleme yayınladı. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition için oyun güncellemesi 1.03, dokular ve mağaza tabelalarındaki yazım hataları, su altı yağmuru ve Cesar'ın ünlü sosli parmakları da dahil olmak üzere çok sayıda görsel hatayı düzelttiler.

GTA TRİLOGY 1.03 GÜNCELLEME NOTLARI

GENEL - PS5, PS4, XBOX SERIES X/S, XBOX ONE, PC

Kararlılık iyileştirmeleri

Oyundayken kamera modlarında bisiklete binerek değiştirilebilen sinematik kamera eklendi

Doku resmi/tabelalarındaki bir dizi yazım yanlış yazım düzeltildi

Kesikler sırasında yağmurun içeride görüneceği birkaç örnek düzeltildi

Grand Theft Auto III – Kesin Sürüm

Give Me Liberty intro kesim sırasında yağmuru ayarlayarak oyun sırasında görünenle eşleşir

Taksi ön kapılarındaki işaretlerin çözünürlüğü geliştirildi

Çimleri Kesme görevi sırasında konağın içinde yağmurun görülebileceği bir sorun çözüldü

Göreve giden kesim sırasında Donald Love'ın dairesinde yağmurun görülebileceği bir sorun çözüldü Liberator

Göreve giden kesikler sırasında Luigi'nin Kulübü'nün içinde yağmurun görülebileceği bir sorun çözüldü Don't Spank Ma Bitch Up

Cipriani'nin Şoförü görevi sırasında Joey'nin Garajı'nda yağmurun görülmesine neden olan sorun çözüldü.

Bomba Da Üssü görevi sırasında içeride yağmurun görülebileceği bir sorun çözüldü: Perde I

Yağmurun düşerken su altında görünmesine neden olan sorun çözüldü

Görevin dışında Joey'nin garajında çimlerin görülebileceği bir sorun çözüldü Drive Misty For Me

Portland'daki hastanenin yakınındaki bir duvar dokusunun sürüş sırasında yanlış görünmesine neden olan sorun çözüldü

Turtle Head Fish Co.'nun zemininde pembe veya siyah dokuların görünmesine neden olan sorun çözüldü.

Ses menüsünde İletişim Kutusu Ses Düzeyi kaydırıcısının çalınan örnek sesi ayarlamamasına neden olan sorun giderildi

Kullanıcı arabiriminin taksi veya kanunsuz görevleri yaparken zamanlayıcıyla çakışmasına neden olan sorun çözüldü

Çin Mahallesi'ndeki Callahan Köprüsü'nün altındaki duvarlarda eksik nesne çarpışması sorunu düzeltildi

Oyuncunun araba kırıcıyı kullanarak iki kişilik bir aracı esnetebilmesine neden olan sorun çözüldü

RC görevlerini oynarken birkaç kamera sorunu düzeltildi

import garage'a teslim edildikten sonra yanlış hizalanmış metnin görünmesine neden olan sorun çözüldü

Herhangi bir görevin başında görev başlığının ekranda çok uzun süre beklemesi sorunu düzeltildi

Staunton Pay 'n' Sprey işaretindeki doku göstergesiyle ilgili sorun giderildi

Tekerleklerin Joey tarafından çalışılan araca bağlı olmamasına neden olan sorun çözüldü

Staunton Adası'ndaki Deli ve Pizza vitrininde yazım hatası düzeltildi

Grand Theft Auto: Vice City – Kesin Sürüm

Rumpo, Coach, Benson ve Boxville araçlarının kenarlarına reklam afişleri eklendi

Shakedown görevinin sonundaki kesintinin oynanışa geri dönerken askıda kalmalarına neden olan sorun çözüldü

Görev Tanıtım Turu'na giden kesim sırasında yağmurun içeride görülebileceği bir sorun düzeltildi

Çelik Alaşım jantlar göreve kesim sırasında içinde yağmur görülebileceği bir sorun düzeltildi

İki Bit Vuruş görevine giden kesim sırasında limuzinin içinde yağmurun görülebileceği bir sorun düzeltildi

Shakedown görevinde Havana Kıyafeti giyerken Tommy'nin elleriyle ilgili bir sorun giderildi

Görev Polis Diyarı'nda kafe patladığında görevin başarısız olacağı bir sorun çözüldü

Diaz konağının rub outro sırasında eksik dokulara sahip olmasının bir sorunu düzeltildi

Görevin sonundaki bir kaza düzeltildi Checkpoint Charlie

Bloodring Arena Etkinliği sırasında karşılaşılan bir çökme düzeltildi

Genişletilmiş oyun oturumları sırasında yollarda doku bozulmasının görülebileceği bir sorun giderildi

V-Rock radyo istasyonunu dinlerken 10 saniyelik duraklama düzeltildi

Wildstyle Radio radyo istasyonunu dinlerken 15 saniyelik duraklama düzeltildi

Kesinti sırasında ortam karakterlerinin bulunduğu Arz ve Talep kesintisi sırasındaki bir sorun giderildi

Café Robina yakınlarındaki oyun dünyasındaki bir delik düzeltildi

Havaalanı yakınındaki Welcome to Vice City reklam panosunda yazım hatası düzeltildi

Shaft Hot Dog standı logosundaki bir hata düzeltildi

Ada duvarlarında ortaya çıkan birkaç doku sorunu düzeltildi

Görev Sırasında Sandıkların Yok Edilemediği Bir Sorun Düzeltildi Silah Koşucusu, oyunun ilerlemesini önledi

Alev makinesi Tommy'nin arkasındaki eşyalara zarar verme sorunu düzeltildi

Ocean View Hotel'de Tommy'nin gardırobunun üzerinde dururken oyun dünyasındaki bir delik düzeltildi

Tommy yakın mesafede dururken rampalı Packer araç dokularının bozulmasına neden olan sorun çözüldü

Hog Tied görevinde başarısız olursa yolda bozuk dokuların görünmesine neden olan sorun çözüldü

Boomshine Saigon görevinde başarısız olursa yolda bozuk dokuların görünmesine neden olan sorun çözüldü

Gash Store'un camları kırıldığında cam parçacıklarının büyük boy görünmesine neden olan sorun çözüldü

Enforcer polis minibüsünde ortaya çıkan çeşitli doku bozulması sorunları düzeltildi

Ateşlendiğinde minigun namlusunun dönmemesine neden olan sorun çözüldü

Helikopterlerin ana rotor hızının arka rotor hızıyla eşleşmemesine neden olan sorun çözüldü

Rockstar Games logosu şeklindeki yüzme havuzunun Denizyıldızı Adası için mini haritaya yanlış yansıtıldığı mini haritadaki bir sorun giderildi

Anakarada yağmur yağarken trafik ışıkları ve yeşilliklerdeki doku bozulması sorunu düzeltildi

Hyman Memorial Stadyumu'nda tabelanın düzgün bir şekilde canlandırılmama sorunu düzeltildi

Mavis Kitabevi penceresinde yazım hatası düzeltildi

Paramedik görevleri sırasında oyuncu yakalandığında yazım hatası düzeltildi

Tommy'nin Little Havana'daki binaların önünde dururken küçük görünmesine neden olan sorun çözüldü

Copland görevini yeniden başlattıktan sonra Lance'in çoğaltılmasına neden olan sorun çözüldü

Funeraria Romero'nun arkasındaki açık mezarların görünmemesine neden olan sorun çözüldü

Grand Theft Auto: San Andreas – Kesin Sürüm

Yüksek irtifada bulut örtüsü tanıtıldı

CJ Max Fat veya Max Muscle'dayken alternatif yürüyüş ve koşu animasyonları eklendi

Düzgün görüntülenmeyen çim dokularıyla ilgili birkaç sorun giderildi

Sürgündeki Kral görevine giderken Cesar'ın saç çizgisindeki beyaz bir anahat düzeltildi.

CJ'in cesediyle ilgili bir sorun çözüldü.

Görev Tedarik Hatlarının açılış kesintisi sırasında CJ'in gövdesiyle ilgili bir sorun giderildi

Cesar Vialpando görevinin bitiş sahnesinde Cesar'ın parmaklarıyla ilgili bir sorun giderildi

Görevin bitiş sahnesinde Cesar'ın parmaklarıyla ilgili bir sorun çözüldü Wu Zi Mu

Görevin sonundaki bir oyun kaydetme sorunu düzeltildi Blood Bowl

Görev Sırasında meydana gelen bir kaza düzeltildi Baraj ve Patlama

Uzun süreli oyundan sonra oluşan doku bozulması sorunu düzeltildi

CJ ve Big Smoke'un görevin sonuna yakın sıkışmasına neden olan sorun çözüldü Just Business

Güney Köprüsü'nün Ocean Beach ucu yakınlarında boğulurken meydana gelen kaza düzeltildi

Dörtlü bisiklet sürerken arkasına bakarken CJ'in yüzünün kamerayı gizlemesine neden olan sorun çözüldü

Hydra'yı birinci şahıs görünümünde kullanırken arkasına bakarken CJ'in yüzünün kamerayı gizlemesine neden olan sorun çözüldü

Görev sırasında bir kontrol noktasını yeniden denerken meydana gelen bir çökme düzeltildi Ice Cold Killa

Meksika yemek reklamındaki yazım hatası düzeltildi

Gitar dükkanının önündeki yazım hatası düzeltildi

Oyuncuların berber dükkanından yeterli para olmadan mısır ekmeği satın alabilmelerine neden olan sorun çözüldü

Haritanın Gölgeli Dereler bölümündeki eksik köprü düzeltildi

Burger Shot tabelasındaki burgerin dönmediği bir hata düzeltildi

FleischBerg fabrika tabelasında yazım hatası düzeltildi

Max Fat'teyken CJ'in kollarının vücudunu kırptması kesiklerde birden fazla sorun düzeltildi

Rockshore West Safehouse'daki aydınlatma sorunu düzeltildi

Otomatik kaydetme dosyası yüklenirken Boşa Harcanmış veya Bozuk ekranın görülebileceği bir sorun giderildi

Aileleri Yeniden Bir araya gelen görevin motel dizisi sırasında CJ'in kafasındaki ve vücudundaki grafiksel bozulma düzeltildi

Tanker Komutanı görevi sırasında Dillmore benzin istasyonunda pencere bölmelerinin yarı saydam olma sorunu düzeltildi

Kaslı bir vücut tipi olduğunda dövmelerin CJ'in alt kolundan çıkmasına neden olan sorun çözüldü

Yağmur damlalarının su yüzeyinde görünmemesine neden olan sorun çözüldü

Kamerayı kaydırırken ve döndürürken görev blipleri gibi çeşitli harita simgelerinin radara girip çıkmasına neden olan sorun çözüldü

Numaralı forma giyen NPC'lerin artık 7 sayısıyla çakışan rastgele bir sayıya sahip olmamasına neden olan sorun çözüldü

Yağmurlu veya fırtınalı hava koşullarında uçarken yağmurun görüntülenmemesine neden olan sorun çözüldü

CJ'in herhangi bir özelliğinde soyunma odası kullanılırken sesin düzgün çalınmamasıyla ilgili sorun giderildi

CJ'in forkliftinin Sam Amca'yı soyma görevi sırasında amaçlandığı gibi davranmaması sorunu düzeltildi

Tuff Nuts çörek dükkanındaki Donut ve Nut aksesuarlarının şekliyle ilgili bir sorun giderildi

Vitrin Sayonara ile yazım hatası düzeltildi

Dodo uçağının ters burun konisi varken bir sorun giderildi

Tekne pervanelerin düzgün dönmemesine neden olan sorun çözüldü

Minigun namluslarının ateşlendiğinde dönmemesine neden olan sorun çözüldü

Las Venturas'ta yanlış karakol tabelasının görünmemesine neden olan sorun çözüldü

Burger Shot'ın dış menüsünde yanlış fiyatların görünmesine neden olan sorun çözüldü

CJ'in 69 Cent mağazasındayken çok karanlık görünmesine neden olan sorun çözüldü

CJ ne zaman bir şapka taksa, saç kesiminin Sezar saç kesimiyle değiştirilmesine neden olan sorun çözüldü

Radar göreve yakalandıktan sonra ortadan kaybolmasına neden olan sorun çözüldü Ev İstilası

Polis arabalarının yerden kesmesi sorunu düzeltildi

Lil' Probe Inn'de UFO prop'larının dönmemesine neden olan sorun çözüldü

XBOX ONE TÜM OYUNLAR

Oyunun belirli iç mekanlardan çıktıktan sonra birkaç saniye yanıt vermemesine neden olan sorun çözüldü

Oyuncunun diğer hesaplardaki diğer kullanıcıların (aynı Sosyal Kulüp hesabına bağlı) daha önce kilidini açtığı başarıların kilidini açamamasına neden olan sorun çözüldü

PC TÜM OYUNLAR

Oyuncuların Görev Başarısız'da bir denetleyici kullanarak İptal Et veya Onayla'yı vurgulayamadığı veya seçemediği bir hata düzeltildi! ekran

PC hesap adında özel karakterlere sahip oyuncuların oyun ilerlemesini kaydedemediği hata düzeltildi

Ultra geniş ekran monitörle oynarken oyun düzeni düzeltildi

Fare üzerlerine bindirilirken seçeneklerin düzgün bir şekilde vurgulanmamalarına neden olan sorun giderildi

Oyun menülerindeki bölümleri çok hızlı tıklatmanın bu menü seçeneklerinin görüntülenmesini engellemesi sorunu düzeltildi

Fare imleci zaten üzerine gelmişse, oynatıcının denetleyiciyle bir UI öğesi seçememesine neden olan sorun giderildi

Tam Ekranda çözünürlük ayarının değiştirilmesinin eski çözünürlük değerini kısaca göstermesine neden olan sorun çözüldü

Oyunu yeniden başlattıktan sonra grafik ayarlarının kaydedilmemesine neden olan sorun çözüldü

