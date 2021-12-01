Beklenen GTA Trilogy Definitive Edition güncellemesi yayınlandı
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
GTA Trilogy'ye gelen 1.03 güncellemesiyle beraber 100'den fazla hata ve buglar düzeltildi.
Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition'ın geliştiricisi Grove Street Games, Gta oyunlarının yenilenmiş koleksiyonu için Salı günü büyük bir güncelleme yayınladı. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition için oyun güncellemesi 1.03, dokular ve mağaza tabelalarındaki yazım hataları, su altı yağmuru ve Cesar'ın ünlü sosli parmakları da dahil olmak üzere çok sayıda görsel hatayı düzelttiler.
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- Kararlılık iyileştirmeleri
- Oyundayken kamera modlarında bisiklete binerek değiştirilebilen sinematik kamera eklendi
- Doku resmi/tabelalarındaki bir dizi yazım yanlış yazım düzeltildi
- Kesikler sırasında yağmurun içeride görüneceği birkaç örnek düzeltildi
- Grand Theft Auto III – Kesin Sürüm
- Give Me Liberty intro kesim sırasında yağmuru ayarlayarak oyun sırasında görünenle eşleşir
- Taksi ön kapılarındaki işaretlerin çözünürlüğü geliştirildi
- Çimleri Kesme görevi sırasında konağın içinde yağmurun görülebileceği bir sorun çözüldü
- Göreve giden kesim sırasında Donald Love'ın dairesinde yağmurun görülebileceği bir sorun çözüldü Liberator
- Göreve giden kesikler sırasında Luigi'nin Kulübü'nün içinde yağmurun görülebileceği bir sorun çözüldü Don't Spank Ma Bitch Up
- Cipriani'nin Şoförü görevi sırasında Joey'nin Garajı'nda yağmurun görülmesine neden olan sorun çözüldü.
- Bomba Da Üssü görevi sırasında içeride yağmurun görülebileceği bir sorun çözüldü: Perde I
- Yağmurun düşerken su altında görünmesine neden olan sorun çözüldü
- Görevin dışında Joey'nin garajında çimlerin görülebileceği bir sorun çözüldü Drive Misty For Me
- Portland'daki hastanenin yakınındaki bir duvar dokusunun sürüş sırasında yanlış görünmesine neden olan sorun çözüldü
- Turtle Head Fish Co.'nun zemininde pembe veya siyah dokuların görünmesine neden olan sorun çözüldü.
- Ses menüsünde İletişim Kutusu Ses Düzeyi kaydırıcısının çalınan örnek sesi ayarlamamasına neden olan sorun giderildi
- Kullanıcı arabiriminin taksi veya kanunsuz görevleri yaparken zamanlayıcıyla çakışmasına neden olan sorun çözüldü
- Çin Mahallesi'ndeki Callahan Köprüsü'nün altındaki duvarlarda eksik nesne çarpışması sorunu düzeltildi
- Oyuncunun araba kırıcıyı kullanarak iki kişilik bir aracı esnetebilmesine neden olan sorun çözüldü
- RC görevlerini oynarken birkaç kamera sorunu düzeltildi
- import garage'a teslim edildikten sonra yanlış hizalanmış metnin görünmesine neden olan sorun çözüldü
- Herhangi bir görevin başında görev başlığının ekranda çok uzun süre beklemesi sorunu düzeltildi
- Staunton Pay 'n' Sprey işaretindeki doku göstergesiyle ilgili sorun giderildi
- Tekerleklerin Joey tarafından çalışılan araca bağlı olmamasına neden olan sorun çözüldü
- Staunton Adası'ndaki Deli ve Pizza vitrininde yazım hatası düzeltildi
- Grand Theft Auto: Vice City – Kesin Sürüm
- Rumpo, Coach, Benson ve Boxville araçlarının kenarlarına reklam afişleri eklendi
- Shakedown görevinin sonundaki kesintinin oynanışa geri dönerken askıda kalmalarına neden olan sorun çözüldü
- Görev Tanıtım Turu'na giden kesim sırasında yağmurun içeride görülebileceği bir sorun düzeltildi
- Çelik Alaşım jantlar göreve kesim sırasında içinde yağmur görülebileceği bir sorun düzeltildi
- İki Bit Vuruş görevine giden kesim sırasında limuzinin içinde yağmurun görülebileceği bir sorun düzeltildi
- Shakedown görevinde Havana Kıyafeti giyerken Tommy'nin elleriyle ilgili bir sorun giderildi
- Görev Polis Diyarı'nda kafe patladığında görevin başarısız olacağı bir sorun çözüldü
- Diaz konağının rub outro sırasında eksik dokulara sahip olmasının bir sorunu düzeltildi
- Görevin sonundaki bir kaza düzeltildi Checkpoint Charlie
- Bloodring Arena Etkinliği sırasında karşılaşılan bir çökme düzeltildi
- Genişletilmiş oyun oturumları sırasında yollarda doku bozulmasının görülebileceği bir sorun giderildi
- V-Rock radyo istasyonunu dinlerken 10 saniyelik duraklama düzeltildi
- Wildstyle Radio radyo istasyonunu dinlerken 15 saniyelik duraklama düzeltildi
- Kesinti sırasında ortam karakterlerinin bulunduğu Arz ve Talep kesintisi sırasındaki bir sorun giderildi
- Café Robina yakınlarındaki oyun dünyasındaki bir delik düzeltildi
- Havaalanı yakınındaki Welcome to Vice City reklam panosunda yazım hatası düzeltildi
- Shaft Hot Dog standı logosundaki bir hata düzeltildi
- Ada duvarlarında ortaya çıkan birkaç doku sorunu düzeltildi
- Görev Sırasında Sandıkların Yok Edilemediği Bir Sorun Düzeltildi Silah Koşucusu, oyunun ilerlemesini önledi
- Alev makinesi Tommy'nin arkasındaki eşyalara zarar verme sorunu düzeltildi
- Ocean View Hotel'de Tommy'nin gardırobunun üzerinde dururken oyun dünyasındaki bir delik düzeltildi
- Tommy yakın mesafede dururken rampalı Packer araç dokularının bozulmasına neden olan sorun çözüldü
- Hog Tied görevinde başarısız olursa yolda bozuk dokuların görünmesine neden olan sorun çözüldü
- Boomshine Saigon görevinde başarısız olursa yolda bozuk dokuların görünmesine neden olan sorun çözüldü
- Gash Store'un camları kırıldığında cam parçacıklarının büyük boy görünmesine neden olan sorun çözüldü
- Enforcer polis minibüsünde ortaya çıkan çeşitli doku bozulması sorunları düzeltildi
- Ateşlendiğinde minigun namlusunun dönmemesine neden olan sorun çözüldü
- Helikopterlerin ana rotor hızının arka rotor hızıyla eşleşmemesine neden olan sorun çözüldü
- Rockstar Games logosu şeklindeki yüzme havuzunun Denizyıldızı Adası için mini haritaya yanlış yansıtıldığı mini haritadaki bir sorun giderildi
- Anakarada yağmur yağarken trafik ışıkları ve yeşilliklerdeki doku bozulması sorunu düzeltildi
- Hyman Memorial Stadyumu'nda tabelanın düzgün bir şekilde canlandırılmama sorunu düzeltildi
- Mavis Kitabevi penceresinde yazım hatası düzeltildi
- Paramedik görevleri sırasında oyuncu yakalandığında yazım hatası düzeltildi
- Tommy'nin Little Havana'daki binaların önünde dururken küçük görünmesine neden olan sorun çözüldü
- Copland görevini yeniden başlattıktan sonra Lance'in çoğaltılmasına neden olan sorun çözüldü
- Funeraria Romero'nun arkasındaki açık mezarların görünmemesine neden olan sorun çözüldü
- Grand Theft Auto: San Andreas – Kesin Sürüm
- Yüksek irtifada bulut örtüsü tanıtıldı
- CJ Max Fat veya Max Muscle'dayken alternatif yürüyüş ve koşu animasyonları eklendi
- Düzgün görüntülenmeyen çim dokularıyla ilgili birkaç sorun giderildi
- Sürgündeki Kral görevine giderken Cesar'ın saç çizgisindeki beyaz bir anahat düzeltildi.
- CJ'in cesediyle ilgili bir sorun çözüldü.
- Görev Tedarik Hatlarının açılış kesintisi sırasında CJ'in gövdesiyle ilgili bir sorun giderildi
- Cesar Vialpando görevinin bitiş sahnesinde Cesar'ın parmaklarıyla ilgili bir sorun giderildi
- Görevin bitiş sahnesinde Cesar'ın parmaklarıyla ilgili bir sorun çözüldü Wu Zi Mu
- Görevin sonundaki bir oyun kaydetme sorunu düzeltildi Blood Bowl
- Görev Sırasında meydana gelen bir kaza düzeltildi Baraj ve Patlama
- Uzun süreli oyundan sonra oluşan doku bozulması sorunu düzeltildi
- CJ ve Big Smoke'un görevin sonuna yakın sıkışmasına neden olan sorun çözüldü Just Business
- Güney Köprüsü'nün Ocean Beach ucu yakınlarında boğulurken meydana gelen kaza düzeltildi
- Dörtlü bisiklet sürerken arkasına bakarken CJ'in yüzünün kamerayı gizlemesine neden olan sorun çözüldü
- Hydra'yı birinci şahıs görünümünde kullanırken arkasına bakarken CJ'in yüzünün kamerayı gizlemesine neden olan sorun çözüldü
- Görev sırasında bir kontrol noktasını yeniden denerken meydana gelen bir çökme düzeltildi Ice Cold Killa
- Meksika yemek reklamındaki yazım hatası düzeltildi
- Gitar dükkanının önündeki yazım hatası düzeltildi
- Oyuncuların berber dükkanından yeterli para olmadan mısır ekmeği satın alabilmelerine neden olan sorun çözüldü
- Haritanın Gölgeli Dereler bölümündeki eksik köprü düzeltildi
- Burger Shot tabelasındaki burgerin dönmediği bir hata düzeltildi
- FleischBerg fabrika tabelasında yazım hatası düzeltildi
- Max Fat'teyken CJ'in kollarının vücudunu kırptması kesiklerde birden fazla sorun düzeltildi
- Rockshore West Safehouse'daki aydınlatma sorunu düzeltildi
- Otomatik kaydetme dosyası yüklenirken Boşa Harcanmış veya Bozuk ekranın görülebileceği bir sorun giderildi
- Aileleri Yeniden Bir araya gelen görevin motel dizisi sırasında CJ'in kafasındaki ve vücudundaki grafiksel bozulma düzeltildi
- Tanker Komutanı görevi sırasında Dillmore benzin istasyonunda pencere bölmelerinin yarı saydam olma sorunu düzeltildi
- Kaslı bir vücut tipi olduğunda dövmelerin CJ'in alt kolundan çıkmasına neden olan sorun çözüldü
- Yağmur damlalarının su yüzeyinde görünmemesine neden olan sorun çözüldü
- Kamerayı kaydırırken ve döndürürken görev blipleri gibi çeşitli harita simgelerinin radara girip çıkmasına neden olan sorun çözüldü
- Numaralı forma giyen NPC'lerin artık 7 sayısıyla çakışan rastgele bir sayıya sahip olmamasına neden olan sorun çözüldü
- Yağmurlu veya fırtınalı hava koşullarında uçarken yağmurun görüntülenmemesine neden olan sorun çözüldü
- CJ'in herhangi bir özelliğinde soyunma odası kullanılırken sesin düzgün çalınmamasıyla ilgili sorun giderildi
- CJ'in forkliftinin Sam Amca'yı soyma görevi sırasında amaçlandığı gibi davranmaması sorunu düzeltildi
- Tuff Nuts çörek dükkanındaki Donut ve Nut aksesuarlarının şekliyle ilgili bir sorun giderildi
- Vitrin Sayonara ile yazım hatası düzeltildi
- Dodo uçağının ters burun konisi varken bir sorun giderildi
- Tekne pervanelerin düzgün dönmemesine neden olan sorun çözüldü
- Minigun namluslarının ateşlendiğinde dönmemesine neden olan sorun çözüldü
- Las Venturas'ta yanlış karakol tabelasının görünmemesine neden olan sorun çözüldü
- Burger Shot'ın dış menüsünde yanlış fiyatların görünmesine neden olan sorun çözüldü
- CJ'in 69 Cent mağazasındayken çok karanlık görünmesine neden olan sorun çözüldü
- CJ ne zaman bir şapka taksa, saç kesiminin Sezar saç kesimiyle değiştirilmesine neden olan sorun çözüldü
- Radar göreve yakalandıktan sonra ortadan kaybolmasına neden olan sorun çözüldü Ev İstilası
- Polis arabalarının yerden kesmesi sorunu düzeltildi
- Lil' Probe Inn'de UFO prop'larının dönmemesine neden olan sorun çözüldü
- Oyunun belirli iç mekanlardan çıktıktan sonra birkaç saniye yanıt vermemesine neden olan sorun çözüldü
- Oyuncunun diğer hesaplardaki diğer kullanıcıların (aynı Sosyal Kulüp hesabına bağlı) daha önce kilidini açtığı başarıların kilidini açamamasına neden olan sorun çözüldü
- Oyuncuların Görev Başarısız'da bir denetleyici kullanarak İptal Et veya Onayla'yı vurgulayamadığı veya seçemediği bir hata düzeltildi! ekran
- PC hesap adında özel karakterlere sahip oyuncuların oyun ilerlemesini kaydedemediği hata düzeltildi
- Ultra geniş ekran monitörle oynarken oyun düzeni düzeltildi
- Fare üzerlerine bindirilirken seçeneklerin düzgün bir şekilde vurgulanmamalarına neden olan sorun giderildi
- Oyun menülerindeki bölümleri çok hızlı tıklatmanın bu menü seçeneklerinin görüntülenmesini engellemesi sorunu düzeltildi
- Fare imleci zaten üzerine gelmişse, oynatıcının denetleyiciyle bir UI öğesi seçememesine neden olan sorun giderildi
- Tam Ekranda çözünürlük ayarının değiştirilmesinin eski çözünürlük değerini kısaca göstermesine neden olan sorun çözüldü
- Oyunu yeniden başlattıktan sonra grafik ayarlarının kaydedilmemesine neden olan sorun çözüldü
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu— Haberler (@Haberler) November 30, 2021
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