Bekir Pakdemirli istifa mı etti, yerine kim geldi? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa mı etti, teni Bakan kim oldu?

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BEKİR PAKDEMİRLİ İSTİFA MI ETTİ, YERİNE KİM ATANDI?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevinden istifa etti, yerine Vahit Kirişci atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevinden istifa etti.

Karara göre; Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığı'na Vahit Kirişci atandı. Resmi Gazete'deki kararda, "Görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığı'na Vahit Kirişci, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince atanmıştır." ifadelerine yer verildi.

BEKİR PAKDEMİRLİ KİMDİR?

Bekir Pakdemirli (10 Kasım 1973, İzmir, Türkiye), Türk ekonomist.

TBMM'de Manisa milletvekili olarak 4 dönem görev alan Ekrem Pakdemirli'nin oğludur. Üniversite eğitimini Bilkent Üniversitesi, İşletme Fakültesi'nde tamamladıktan sonra Başkent Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisans, Celal Bayar Üniversitesi'nde İktisat Doktora çalışmalarını tamamladı.

Kariyeri:

Çalışma hayatı boyunca gıda, Gıda, tarım, hayvancılık, teknoloji ve otomotiv alanında serbest girişimcilik yaptı. Çeşitli şirketlerin kuruluşunda ve yönetiminde bulundu. Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan bir firmada ve halka açık bir gıda firmasında Genel Müdürlük görevlerini üstlendi. Uluslararası bir gıda şirketindeki üst düzey yöneticilik görevinin ardından, yine aynı şirkette danışmanlık yaptı. Günümüzde Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Albaraka Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği'ni sürdürmekte, aynı zamanda McCain Foods şirketi ile danışmanlık ilişkileri devam etmektedir. Evli ve dört çocuk babası olan Bekir Pakdemirli amatör telsizci, deniz kaptanı ve pilottur. Ege TV'de haftalık ekonomi programı yapmaktadır. Babası ise 1991 yılında Türkiye'nin Başbakan Yardımcılığı görevini üstlenmiş Ekrem Pakdemirli'dir.

Siyasi kariyeri:

10 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Tarım ve Orman Bakanı olarak atandı. 10 Temmuz 2018 tarihinden beri bulunduğu Tarım ve Orman Bakanı görevinden 4 Mart 2022 tarihinde istifa etmiştir.

VAHİT KİRİŞÇİ KİMDİR?

Vahit Kirişçi (d. 4 Aralık 1960, Kahramanmaraş, Türkiye), Türk siyasetçidir. Tarım ve Orman Bakanlığı görevini yürütmektedir.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalıştı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995'te doçent, 2001'de profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi. 22. ve 23. Dönem Adana Milletvekillidir. 22. Dönem'de Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği ve Başkanvekilliği, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı yaptı. 23. Dönem'de aynı komisyonun Başkanlığına yeniden seçildi.

4 Mart 2022 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin istifa etmesinden sonra anılan bakanlığa atandı.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

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