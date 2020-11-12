Beğenilen liderler anketinde Fahrettin Koca sürprizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geride bıraktı

Konsensus Araştırma tarafından 14 Eylül – 20 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılan Türkiye Gündemi Araştırması sonuçları belli oldu. Ankette siyasi liderlerin performansının sorulduğu soruda ilk sırayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2. sırada yer aldı.

Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin yaptığı Kasım 2020 anketinde performansı beğenilen liderler arasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sürprizi yaşandı. Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son yapılan ankette en beğenilen liderler arasında ilk sırada yer aldı.

KOCA'YA EN ÇOK YAKLAŞAN İSİM ERDOĞAN OLDU

"Takip ettiğiniz kadarıyla, siyasi liderlerin, siyasi performansını beğeniyor musunuz, beğenmiyor musunuz?" sorusunun sorulduğu ankette siyasi performans açısından ilk sırayı Fahrettin Koca aldı. Fahrettin Koca'ya en yaklaşan isim ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Ankette Bakan Koca, 3,57 oy alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan 3,14 oy aldı.

FAHRETTİN KOCA, NİSAN AYINDA YAPILAN ANKETTE DE ZİRVEDEYDİ

Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin 9 Mart-2 Nisan 2020 tarihinde yaptığı ankette de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüzde 48 beğenilme oranıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı geçerek birinci sırada yer almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ankette yüzde 47,8 oy almıştı.