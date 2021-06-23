Bedri Rahmi Eyüboğlu kimdir? Bedri Rahmi Eyüboğlu hayatı ve biyografisi

Türk edebiyatında ünlenmiş ve günümüze kadar eserlerini getirmeyi başarmış olan pek çok yazar bulunmaktadır. Bedri Rahmi Eyüboğlu da o kişilerden bir tanesidir. Bedri Rahmi Eyüboğlu, Türkiye'nin önemli şair ve ressamlarından birisidir. Güzel sanatların hemen her dalında eserleri olan Bedri Rahmi Eyüboğlu, unutulmaz şair ve ressamlar arasına adını yazdırmıştır. Peki, Bedri Rahmi Eyüboğlu kimdir? Bedri Rahmi Eyüboğlu hayatı ve biyografisi

Bedri Rahmi Eyüboğlu hem ressam de hem de şairdir. Yazmış olduğu şiirler günümüzde en beğenilen şiirlerdendir. İşteBedri Rahmi Eyüboğlu hayatı ve biyografisi

BEDRİ RAHMİ EYÜPOĞLU KİMDİR?

Bedri Rahmi Eyüboğlu 21 Nisan 1975 doğumlu Türk ressam, yazar ve aynı zamanda da şairdir. Paris şehrinde aldığı resim eğitimi ile birlikte Güzel Sanatlar akademisinde de ders veren yazar ve ressamdır.

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde başlayıp Paris'te sürdürdüğü resim öğreniminin ardından yurda dönmüş ve yaşamı boyunca Güzel Sanatlar Akademisinde ders vermiştir. Özellikle El Baskı Yazmacılık, gravür, seramik, heykel, vitray, mozaik, hat, serigrafi, litografi gibi birçok formlarda eserler üreten sanatçı, geleneksel süsleme ve halk el sanatlarında seçtiği motifleri yapıtlarında Batı'nın teknikleriyle birleştirerek kullandı. Şiirlerinde de halk kaynağından beslendi; masallardan, söylencelerden, türkülerden yararlanarak, doğa tutkusunu, insan sevgisini, yaşama sevincini, toplumsal sorunları yansıttı.

Milletvekili Mehmet Rahmi Eyüboğlu'nun oğlu, yazar ve çevirmen Sabahattin Eyüboğlu ve ilk kadın mimarlardan Mualla Eyüboğlu'nun kardeşi, ressam Eren Eyüboğlu'nun eşidir.

Hayatı

Bedri Rahmi Eyüboğlu 1911 yılında Giresun'un Görele ilçesinde dünyaya gelmiştir. Babası Mehmet Rahmi Bey ve annesi de Lütfiye Hanım'dır. Asıl adı Ali Bedrettin olmasına rağmen Bedrettin ismi zamanla unutuldu ve Bedri ismini aldı. Çocukluğu Anadolu bölgesinin farklı yerlerinde geçmiştir. Pek çok ilde ikamet eden Bedri Rahmi Eyüboğlu her şehrin kültürünü tanıma fırsatı bulmuştur. Seçimlerde Trabzon ilinden adaylığını koydu ve milletvekili olarak seçildi. Milletvekili seçildikten sonra ailesi ile birlikte Trabzon'a yerleşti. 1925 yılından itibaren Trabzon'da yaşamaya başlayan Bedri Rahmi Eyüboğlu milletvekili iken lise eğitimini tamamlamak için Trabzon lisesinde de eğitimine devam etti.

Trabzon lisesinde öğrenimine devam ederken ünlü ressam olan Zeki Kocamemi Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun resme olan yeteneğine keşfeder. Ardından onu resme teşvik ederek yeteneğini geliştirmesinde yardımcı olur. Bir yandan da edebiyata ilgi duyan Bedri Rahmi Eyüboğlu aynı zamanda şiir de yazıyordu. 1929 yılında İstanbul güzel sanatlar akademisine başladı. Burada ünlü sanatçılardan sanat dersi almaya başladı. Edebiyata olan ilgisini de göz ardı etmeyerek bu alanda da yoğunlaştı. Ahmet Haşim gibi ünlü edebiyatçılardan mitoloji dersleri aldı. Bedri Rahmi Eyüboğlu ağabeyi burs kazanmıştı ve Fransa'ya gidiyordu. Kardeşi olan Bedri Rahmi Eyüboğlu'nu da yanında götürerek Fransa'ya birlikte gittiler. Fransa'da Fransızca öğrenmeye başladı. Ünlü Fransız ressamların eserlerini yerinde inceledi. Müzelerden bu eserleri bizzat kopya etme fırsatı buldu.

Bedri Rahmi Eyüboğlu 3 yıl Fransa'da kaldıktan sonra yurda geri döndü. 1934 yılında popüler dergilerden olan Yeni Adam Dergisi'nde ressam olarak çalışmaya başladı. Aynı zamanda şiirleri de farklı edebiyat dergisinde yayınlanmaya devam ediyordu.

Bedri Rahmi Eyüboğlu Eserleri

- Han Kahvesi

- Çıplak

-- Mustafa Eyüboğlu

- Eren

- Paris

- Yazılı Natürmort

- Nallanan Öküz

- Düşünen Adam

- Karadut Satıcısı

- Ankara'nın Kavakları

- Mor Takkeli Hacı

- Han

- Ev İçi

- Salı Pazarı

- Çakıl

- Karadut

- Üçü Birden

- Yaradana Mektuplar

- Dol Karabakır Dol

- 7 Tane Erik Ağacı

- Türküler Dolusu

- Delifişek

- Canım Anadolu

- Resme Başlarken

Bedri Rahmi Eyüboğlu Edebi Kişiliği

Bedri Rahmi Eyüboğlu d grubu kategorisinde yer alan ressamlardan bir tanesidir. Ressamlıktan daha fazla şairliği ile bilinmektedir. Deneme ve gezi türleri ile eserlerini ortaya koyan Bedri Rahmi Eyüboğlu halk kültürünü de benimsemiştir. Halk edebiyatında da masal ve şiir alanında eserlerini ortaya koymuştur. Şiirlerinde biçim ve uyak kaygısını asla yaşamamıştır.

Kaynak: Antoloji.com - Bedri Rahmi Eyüboğlu