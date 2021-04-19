Bediüzzaman'ın talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu'nun vefatı nedeniyle başsağlığı mesajları

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hüsnü Bayramoğlu, mübarek bir mevsimde Rahman'a vasıl oldu. Cenab-ı Allah mağfiret eylesin, yakınlarına sabır versin. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hüsnü Bayramoğlu ağabey de bu mübarek günde can emanetini Rabbi'ne teslim edenlerden oldu. Cenab-ı Allah, ailesi ve yakınlarına sabr-ı cemil ihsan eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah. Başımız sağ olsun." paylaşımını yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da Twitter'dan paylaştığı mesajla başsağlığı diledi. Yıldırım, mesajında, "Bediüzzaman'ın talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu vefat etti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadesine yer verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Bayramoğlu'na Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan