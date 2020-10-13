Bedava internet veren uygulamalar hangileri? Bedava internet veren uygulamalar neler?

İnternet çağımızın en büyük ihtiyacı. Fakat ülkemizde internet ulaşımı maalesef çok da uygun fiyatli değil. Hal böyle olunca insanlar farklı yollardan internet erişimine ulaşmaya çalışıyor.

Bedava internet erişimi birçok insanın hayallerini süslese de pek de sık sık mümkün olamayan bir durumdur. Ancak bazı mobil uygulamalar ve bazı hatların fırsatları ile bedava internet elde etmek çok da zor değil. Kimi uygulamalar günlük ya da haftalık kotalar ile internet verse de kimi uygulamalar belirli mobil uygulamalarda kullanma şeklinde internet vermektedir. Peki, bedava internet veren uygulamalar hangileri? Bedava internet veren uygulamalar neler?

BİP UYGULAMASI

Bip uygulamasını indirdiğiniz takdirde bedava internetleri cebinizde bulmak mümkün. Kullanıcının kullanım durumuna göre değişen bir hediye miktarı bulunuyor.

SALLA KAZAN

Yıllardır aboneler tarafından oldukça yoğun bir ilgi gören salla kazan uygulaması hala internet vermeye devam ediyor. Uygulamanın içine girdiğinizde telefonunuzu sallayarak belli miktarlarda internet kazanabilirsiniz.

GNC HEDİYE İNTERNET

Turkcell'inmobil uygulaması ile uygulamadaki yumurtayı çatlatarak haftanın iki günü internet elde edebilirsiniz. Sadece gençlere sunulan bir uygulama olan bu app'i 26 yaşından küçükseniz kullanabilirisiniz.

DERGİLİK UYGULAMASI

Turkcell bu yıl da bedava internet dağıtmaya devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de Dergilik uygulaması. Dergilik uygulamasını App Store ya da Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Adından da anlaşılacağı üzere içinde ücretli ya da ücretsiz onlarca dergi olan uygulama, kayıt olunduğu taktirdde abonelerine 1 GB internet sunmaktadır.

YAANİ UYGULAMASI

Yaani uygulaması da bedava internet veren uygulamalardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Uygulamayı yükleyen bir Turkcell abonesi iseniz 30 gün boyunca kullanabileceğiniz 1 GB internet hattınıza tanımlanmış oluyor.

TAMBU UYGULAMASI

Bu uygulamayı cebinize indirdiğiniz taktirde eğer Turk Telekom mobil hat bireysel müşterisi iseniz hattınıza otomatik olarak 30 gb eklenecektir. 1 ay boyunca rahat rahat kullanabileceğiniz bu internet ilaç gibi gelecektir.

GOLLER CEPTE UYGULAMASI

Turkcell için bedava internet veren uygulama listesi oldukça geniş gözüküyor. Eğer tuttuğunz takımın gollerini her an takip etmek istiyorsanız siz de bu uygulamayı indirebilirsiniz. Uygulamayı indirip akımınızı seçtiğiniz taktirde 25 saat geçerli 500 MB internet kazanıyorsunuz.