Şanlıurfa'da 'bedava elektrik' vaadi veren Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den peş peşe tepki! CHP'li belediyeler hatırlatıldı

Şanlıurfa'da meslek odaları, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, "Şanlıurfalılar bir yere yazsınlar, yerel yönetimler geldiğinde bize Şanlıurfa'nın belediye başkanlığını verin; elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz" dedi.

"TUTMAYACAĞI SÖZLERİ VERME USTASI"

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu'na bir çağrıda bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu için "Tutmayacağı sözleri verme ustası" tanımlamasında bulunan Dağ, mesajında, "Tutmayacağı sözleri verme ustası yine iş başında. Madem öyle, İzmir'de uzun yıllardır büyükşehir belediyesi CHP yönetiminde. Hadi bu zamana kadar yapmayışınıza bir şey demeyelim, bundan sonra yapın. Sadece 1 ay çiftçiye elektriği bedava verin" ifadelerine yer verdi.

"KEMAL BEY YİNE COŞUP, DÖKTÜRMÜŞ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise, "Kemal Bey yine coşup döktürmüş. 'Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bize verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz' demiş. Demesine demiş ama Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Mersin, Tekirdağ belediyelerinin CHP'de olduğunu galiba unutmuş. Sizin kuru sıkı atmalarınıza Milletimizin karnı tok. Kemal Bey, iyice rezil oluyorsunuz" diye konuştu. Özhaseki, sözlerine şöyle devam etti: "Kendisine asla görev vermeyecek olan Şanlıurfa'da bol keseden atmak kolay. Sözünüzün eri iseniz, haydi CHP belediyelerinin olduğu şehirlerde çiftçiye elektriği bedava verin. Haydi, görelim seni."

"CHP YÖNETTİĞİ ŞEHİRLERDE ELEKTİRİĞİ BEDAVA YAPMIŞ MI?"

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı da Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına sert tepki göstererek, " Kemal Kılıçdaroğlu'na soruyorum hali hazırda CHP'li Büyükşehir Belediye olan Adana, Mersin, Hatay, Eskişehir ve İzmir gibi tarım şehirlerinde CHP elektriği bedava yapmış mıdır? Bunun cevabını versin. Eğer cevabı 'Hayır' ise bugün söylenen cümlelerin hiç bir kıymeti yoktur. Yine Sayın Kılıçdaroğlu'nun hayal ettiği GES sistemini biz AK Parti olarak zaten hayata geçirdik. Biz Şanlıurfa AK Parti İl Teşkilatı olarak enerji konusunda ve çiftçilerimizin diğer sorunlarını Tarım ve Orman Bakanımız ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımızla sürekli olarak konuşmaktayız. Yine sulama birliklerine GES'lerini kurmaları ile ilgili lisans bir sonraki torba yasa ile kendilerine verilecek ve çiftçimiz GES üzerinden kendi enerjisini kendisi üretecektir. Sayın Kılıçdaroğlu araştırmadan afaki bir şekilde vaatlerde bulunuyor ama Şanlıurfa halkı aklı selim bir halktır. Elbette ki karşılığı olmayan siyasi vaatlere inanmaz. Yine muhtarlar hakkında bu 'memleketin mihenk taşı' dedi ama Sayın Cumhurbaşkanımız gerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerekse çeşitli toplantılarla her daim muhtarlarla bir araya gelirken Kemal Kılıçdaroğlu ise 'bu memleket muhtariyet yönetimiyle mi yönetiliyor' demiştir."

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