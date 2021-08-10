Beceri temelli sorular ve cevapları! MEB tüm beceri temelli sorulara nereden bakılır? Soru çözümleri var mı? Faydaları nelerdir?

Öğrenciler beceri temelli sorular çözerek soru çözme yeteneğini geliştirir ve bu sayede sınavlarda daha başarılı olurlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan beceri temelli soruları çözerek sizler de test çözme, soru çözme, analitik düşünme vb. kendinizi geliştirebilirsiniz. Peki, beceri temelli sorular nelerdir? Örnek beceri temelli sorular ve çözümleri! Tüm beceri temelli sorular ve cevap anahtarları haberimizde...

MEB geçtiğimiz yıllarda resmi sitesinde 5, 6, ve 7. sınıf düzeylerindeki öğrencilerimizin yararlanması için Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Beceri Temelli Soruları yayımlamıştır. Peki, Beceri temelli sorular ve cevapları! MEB tüm beceri temelli sorulara nereden bakılır? Soru çözümleri var mı? Lise ve Üniversite sınavlarında beceri temelli sorular çıkıyor mu?

BECERİ TEMELLİ SORULAR NELERDİR? NE DEMEKTİR?

Beceri temelli sorular, MEB tarafından hazırlanıp yayımlanan, ücretsiz erişilebilen ve cevap anahtarı bulunan, öğrencilerin ezbere yönelik değil de öğrenmeye yönelik çalışmalarını teşvik etmek amacıyla hazırlanan bazı sorulardır. Bu sorular daha çok öğrenme amaçlı hazırlanmıştır. Beceri temelli sorular biraz uzundur. Fakat bu uzunluk öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri için oldukça önemlidir. MEB'in yayımladığı ücretsiz Beceri temelli soruları çözerek öğrenciler sınava en iyi şekilde hazırlanabilir.

Yeni eğitim sisteminde en önemli soru tipleri Beceri temelli sorular olarak karşımıza çıkıyor. Bu bakımdan çıkmış sorulara çalışmak isteyen öğrencilerin Beceri temelli soruları çözmesini tavsiye ederiz. Bu soru tipleri öğrencileri ezber yükünden kurtarmayı ve zihinlerin gereksiz bilgilerle dolmamasını amaçlamaktadır.

BECERİ TEMELLİ SORULAR NASILDIR?

Beceri temelli sorular genellikle şekilli, grafikli vb. dediğimiz uzun tarzdaki sorulardır. Yani Beceri temelli soruların hemen hemen hepsinde şekilli çizimler mevcuttur. Bu da soruları ve çözümleri eğlenceli kılmaktadır. Örneğin terazi soruları, yol haritası soruları, gemi ve tünel vb. çizimli soruların tamamı Beceri temelli sorular kapsamına girmektedir. Bu sorular özellikle son yıllarda lise ve üniversite sınavlarında karşımıza çıkabilmektedir. Bu bakımdan oldukça iyi öğrenilmesi gereken soru tipleridir.

BECERİ TEMELLİ SORULAR ÇÖZMENİN YARARLARI NELERDİR?

Beceri temelli sorular çözmenin birçok faydası vardır. Bazıları aşağıdaki gibidir:

- Beceri temelli sorular öğrencilerin analitik düşünmesini geliştirir.

- Beceri temelli sorular sayesinde ezbersiz soru çözümü yeteneği artar.

- Beceri temelli sorular çözmek kişinin zihinsel becerilerinin gelişmesine katkı sağlar.

- Bu sorular öğrencilerin yorumlama yeteneğini ciddi oranda geliştiriyor.

- Beceri temelli sorular çözmek öğrencinin dikkatli sorular çözmesine katkı sağlar. Soruları daha iyi okumasına ve anlamasına katkıda bulunur.

Kısacası beceri temelli sorular çözmek ve cevaplamak her açıdan kişiyi geliştirir.

BERECERİ TEMELLİ SORULAR NEREDE BULUNUR?

Beceri temelli sorulara MEB'in sitesinden ücretsiz şekilde ulaşabilirsiniz. Burada cevap anahtarları da bulunmaktadır. Paylaşacağımız sayfanın altında cevap anahtarları da yer almaktadır.

5. SINIF BECERİ TEMELLİ SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ...

6. SINIF BECERİ TEMELLİ SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ...

7. SINIF BECERİ TEMELLİ SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ...

Beceri temelli sorular ve cevaplarına tamamen ücretsiz erişebilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinde bulunmaktadır. İyi çalışmalar dileriz...

MEB BECERİ TEMELLİ SORULAR VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ...