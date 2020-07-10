BEBEKLERDE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU "AKILLI BEZ" SAYESİNDE TESPİT EDİLECEK
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BEBEKLERDE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU "AKILLI BEZ" SAYESİNDE TESPİT EDİLECEK

İSTANBUL Üniversitesi-Cerrahpaşa tarafından üniversite-sanayi iş birliği ile geliştirilen bebek bezi sayesinde bebeklerde idrar yolu enfeksiyonları tespit edilebilecek.

10.07.2020 21:37 | Son Güncelleme: 10.07.2020 21:44

İSTANBUL Üniversitesi-Cerrahpaşa tarafından üniversite-sanayi iş birliği ile geliştirilen bebek bezi sayesinde bebeklerde idrar yolu enfeksiyonları tespit edilebilecek. Bezin yüzeyine yerleştirilen özel solüsyon renk değiştirerek idrar yolu enfeksiyonu olup olmadığını tespit edecek.

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa ve özel bir firma tarafından yürütülen üniversite-sanayi iş birliği sayesinde "akıllı bez" geliştirildi. Bu bez sayesinde bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu olup olmadığı tespit edilecek. Akıllı bez çalışmaları Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Banu Güngör ve Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Balcı Ekmekçi tarafından 3 yıl süren çalışma sonucu ortaya çıktı.

Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonunun tespitini sağlayan akıllı bezin tanıtım toplantısı İstanbul'da bir otelde gerçekleşti. Toplantıya İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Dekan Prof. Dr. Sait Gönen, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay ve firma CEO'su Endüstri Mühendisi Özcan Arkan katıldı.

GERÇEK BİR HİKAYEDEN ORTAYA ÇIKAN "AKILLI BEZ"

İdrar yolu enfeksiyonu sebebiyle yeğeninin böbreğinde yüzde 80'inde işlev kaybı meydana gelmesinin ardından "akıllı bez" üretme fikrinin ortaya çıktığını belirten firma CEO'su Endüstri Mühendisi Özcan Arkan tanıtım toplantısında konuştu. Arkan, "Hastane sürecinde idrarın insan sağlığı hakkında fikir veren önemli bir materyal olduğunu anladık. Çocuklar derdini anlatamıyor. Biz 'bebek bezi üreticisi olarak o idrarı analiz edip bu tip rahatsızlıkları bildirebilir miyiz?' sorularıyla çalışmalarımız başladı" dedi.

"BEBEK BEZİNİ KULLANARAK BİR ÖN TARAMA YAPIYORSUNUZ"

Ürün çalışmalarında yer ala Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Balcı Ekmekçi, bir bilim kadını ve anne olarak böyle bir ürün ortaya çıktığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Kendi adıma çok mutluyum. Ben de bir anneyim. Bunun toplumsal bir ihtiyaçtan yola çıkarak üretildiğinin altını çizmek istiyorum. Bakteriyel kaynaklı idrar yolu enfeksiyonunun ön tanısını koymak anneler için çok büyük bir işkence. Çünkü idrarı toplamak çok zor. Bununla evde kendi doğal ortamında hali hazırda kullandığınız bebek bezini kullanarak bir ön tarama yapıyorsunuz. Kesinliği çok yüksek olan bir şey. Eğer pozitifse yani pembeyse diğer test sonuçları da pozitif çıkacaktır" dedi.

BEZDEKİ PEMBE RENK HASTALIK İŞARETİ

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Banu Güngör de, "Yaklaşık bir yıl son kullanma tarihi olan bir ürün. İçerisine yerleştirilmiş olan iki tane solüsyon var. Bebek bezinin en dış tabakasında mevcut bunlar. Bakteriyel enfeksiyonlu bir idrarla temas ettiği zaman bebek bezinin dış yüzeyinde pembe bir renk meydana geliyor. Bu renk bebeğin bakteriyel kaynaklı idrar yolu enfeksiyonu geçiriyor olduğuna işaret ediyor" diye konuştu.

YAŞLILAR İÇİN DE YENİ ÜRÜN MÜJDESİ

Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın da üniversite-sanayi iş birliğinin önemine değinerek ilerleyen günlerde yaşlılar için de yeni bir ürün çıkarılacağı müjdesini verdi. Prof. Dr. Aydın, "Üniversite-sanayi iş birliğinde daha çok ön plana çıkmış fakülteler hep mühendislik fakülteleridir. Tıp fakülteleri çok ön plana çıkmaz. Ancak bu ürün çok inovatif bir ürün. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin geliştirmiş olduğu bir ürün raflarda yer alacak. Pek çok patent alınıyor. Ancak bu patentler ticarileştiğinde önem kazanıyor. Bu ortamla yeni ürünlerin de gelişeceğini, halkımızın faydalanacağı ve satın almak isteyeceği ürünler üretileceğini ön görüyorum. Yakında yeni ürünler çıkaracağımızın da müjdesini vermek istiyorum. Bunlardan biri yaşlı bezleriyle ilgili olan bir çalışma. Onlarda enfeksiyon ciddi bir sorun. Bununla ilgili bir ürün de yakında çıkacak" dedi.

BEBEKLERDE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU 'AKILLI BEZ' SAYESİNDE TESPİT EDİLECEK

Kaynak: DHA

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