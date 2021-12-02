Özellikle yeni anne baba olmuş kişiler bebeklerinin en ne zaman yürümeyen öncesinde de emeklemeye başlayacağını merak ederler. Bebekler ne zaman emekler? sorusu ebeveynler tarafından en çok merak edilen sorulardan birisidir. Anne ve babaların bebeklerinin ne zaman emeklemeye başlayacağını merak etmesi üzerine konu sürekli en çok arananlar arasında yer alıyor. Peki, Bebekler ne zaman emekler? Bebekler ne zaman emeklemeye başlar? İşte haberimizde...

BEBEKLER NE ZAMAN EMEKLER?

Genellikle bebeklerin emekleme yaşı 11 aylık olana kadar uzayabilmektedir. Bu tamamen normal bir durum olmakla birlikte, Bebeklerin vücut yapısı, kilosu, aktifliği, karnının üzerinde geçirdiği zaman gibi kriterler ile diğer genetik ve çevresel faktörler bir bebeğin emeklemesini geciktirebilmektedir. Bebeğinizin emeklemesinin gecikmesi durumunda, eğer fiziksel olarak başka bir problem yoksa ebeveynlerin korkması gereken bir durum yoktur. Bazı bebekler, emekleme aşamasını tamamen atlayıp doğrudan ilk adımlarını atarak anne-babalarını şaşırtabilmektedirler.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NE GÖRE BEBEKLER NE ZAMAN EMEKLER?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)'nün paylaştığı kaynaklara göre, bebekler ortalama 8 aylıkken tam olarak emeklemeye başlamaktadırlar. Burada verilen süre, bebeklerin emekleme süresidir. Bebeklerin emekleme becerisini kazanması için gerekli büyüme ve gelişim bazı bebeklerde daha erken iken, bazı bebeklerde ise daha geç gözlemlenebilmektedir. İlk emekleme bazı bebeklerde çok belirgin olabilirken, bazılarında ise tam olarak dört ayak üzerinde bile olmayabilmektedir. Doktorunuz ile iletişim halinde olduğunuz ve bebeğiniz ile ilgilenmeye devam ettiğiniz sürece panik yapmayı gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Ebeveynlerin sabırlı olması ve bebek için doğru an ne zaman olursa o anı beklemesi gerekir.

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