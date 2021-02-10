Bebek doğdu: Mutlu haberi böyle duyurdular

SARAY DA AÇIKLADIKraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in torunu Prenses Eugenie ile 2018 yılında evlendiği Jack Brooksbank'in bebeği dünyaya geldi.

SARAY DA AÇIKLADI

Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in torunu Prenses Eugenie ile 2018 yılında evlendiği Jack Brooksbank'in bebeği dünyaya geldi. Mutlu haber, Buckingham Sarayı tarafından da resmi olarak açıkladı.

INSTAGRAM'DAN İLAN ETTİ

Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank'in oğlunun dünyaya geldiği bu fotoğraf eşliğinde, Prenses'in Instagram hesabından duyuruldu. Bu paylaşıma çok sayıda tebrik mesajı geldi.

BEBEK TAHT İÇİN 11'İNCİ SIRADA

Kraliçe ile Prens Philip'in ortanca oğlu Prens Andrew'nun, Sarah Ferguson ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen iki kızından biri olan Eugenie ile Jack Brooksbank'in bebeğinin erkek olduğu belirtildi. Bebeğin adı ise henüz açıklanmadı. Bebek, taht için 11'inci sırada.

2018'DE EVLENDİLER Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank 2018 yılında evlenmişti. Meghan Markle ile Prens Harry de bu düğünde bir bebek beklediklerini aile üyelerine açıklamıştı.

DÜĞÜN GÖLGEDE KALMIŞTI Çift, bunu yaptıkları için Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank'in en mutlu gününde onları gölgede bırakmakla eleştirilmişti. Prenses Eugenie iki hafta önce Londra'da görüntülenmiş ve karnının şişliği nedeniyle hamilelik söylentileri ortaya atılmıştı.

'İKİSİNDEN BİRİ HAMİLE' DEMİŞLERDİ Ondan önce de ablası Prenses Beatrice, bir bebek mağazasından alışveriş ederken görüntülenmiş ve bunun üzerine ailenin takipçileri heyecanla bebek haberini beklemeye başlamıştı.

BU PAYLAŞIMLA DUYURMUŞTU

Anne olmaya hazırlanan Prenses Eugenie, mutlu haberi bu fotoğraf eşliğinde duyurdu.

Kaynak: Hürriyet