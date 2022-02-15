Bebeğini dövmekten yargılanan baba: Bir anda kendimi kaybettim

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te, 2 aylık Cihan Göç'ü öldüresiye dövdüğü gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanan babası Yunus Göç'ün yargılanmasına başlandı. İlk kez hakim karşısına çıkan Göç, pişman olduğunu belirterek, "Bir anda kendimi kaybederek, oğlumu darbettim. Neden dövdüğümü bilmiyorum" dedi.

Kahvelipınar Mahallesi'nde oturan fabrika işçisi Yunus Göç, geçen yıl 29 Kasım günü evinde ağladığı için 2 aylık bebekleri Cihan'ı dövdü. Şiddet sırasında annesinin cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada tepki çekti. Hastaneye kaldırılan Cihan bebek, yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştuktan sonra taburcu edildi. Olayın ardından gözaltına alınan Yunus Göç ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından Yunus Göç hakkında; 'Kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, altsoya karşı öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Mahkeme heyeti, sanık Yunus Göç'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi istemiyle duruşmayı erteledi.