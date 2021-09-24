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Şehitlere dua etmek için mezarlığa giden öğrenciler, toprağa gömülü bir bebek oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şehitlere dua etmek için mezarlığa giden öğrenciler, toprağa gömülü bir bebek oldu

Adıyaman'da şehitlere dua etmek için mezarlığa giden lise öğrendikleri bir ağlama sesi duydu. Sese yönelen öğrenciler toprağa gömülü bir kız bebek buldu. Talihsiz bebek hastaneye kaldırılırken, olayın şokunu atlatamayan öğrenciler, "Bir ses duyunca sese doğru gittik. Tamamen toprağa gömülüydü, yalnızca ayağı dışarı çıkmıştı, zor nefes alıyordu" diyerek yaşananları anlattı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Eski Belediye Mezarlığı'nın yanında bulunan okulun öğrencileri, şehitlere Dua etmeye geldikleri mezarlıkta ağlama sesi duydu. Sese doğru ilerleyen lise öğrencileri, vücudu toprağın altında olan bebeğin dışardaki ayaklarını gördü.

Toprağı eşeleyen öğrenciler kız bebeği topraktan çıkarttı. Mezarlık görevlisinin cuma namazına gittiği esnada gömülmeye çalışıldığı tahmin edilen bebek, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebek ilk müdahalenin ardından yoğun bakım sevisine kaldırıldı.

Bebeği bulan ve gözyaşlarına boğulan lise öğrencileri olay yerine gelen polis ekiplerine durumu anlattı. Bebeği bulan lise öğrencisi Esranur Yücedağ yaşadıklarını anlatarak, "Biz okuldan öğlen arasına çıktık. Şehitlerin mezarını ziyaret edip, dua okumak için mezarlığa geldik. Buradan geçerken, ağlama sesini duyduk. Zor nefes alıyordu. Bizde hemen gelip baktık. Bebek tek ayağı çıkmış şekilde ağlıyordu. Biz de hemen toprağı kazdık. Bebeği çıkarttığımızda bebek titriyordu. En fazla 2-3 günlüktü. Üzerinde zıbın vardı. Canlı canlı gömülmüştü" dedi.

Diğer öğrenci Nisanur Yüce ise "Ağlama sesi duyduk buralara geldik. Ayak gördük, korktuk ilk başta. Sonra üzerini açtık nefes alıyordu. Sonra topraktan çıkarttık. Üstünü lacivert bir pijama ile örtmüşlerdi. Çıkarttığımızda titriyordu, sonra arkadaşı gönderdik birilerini çağırdı" diye konuştu.

Mezarlık görevlisi Mustafa Doğan ise cuma namazında olduğu esnada olayın yaşandığını ve bir şey görmediğini söyledi. Polis ekipleri şüphelinin tespiti için çalışma başlattı.

Şehitlere dua etmek için mezarlığa giden öğrenciler, toprağa gömülü bir bebek oldu

Şehitlere dua etmek için mezarlığa giden öğrenciler, toprağa gömülü bir bebek oldu

Şehitlere dua etmek için mezarlığa giden öğrenciler, toprağa gömülü bir bebek oldu

Şehitlere dua etmek için mezarlığa giden öğrenciler, toprağa gömülü bir bebek oldu

Şehitlere dua etmek için mezarlığa giden öğrenciler, toprağa gömülü bir bebek oldu

Şehitlere dua etmek için mezarlığa giden öğrenciler, toprağa gömülü bir bebek oldu

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Haber: Şehitlere dua etmek için mezarlığa giden öğrenciler, toprağa gömülü bir bebek oldu - Haberler
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