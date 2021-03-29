BeamNG Drive sistem gereksinimleri 2021 - Minimum sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri

BeamNG Drive sistem gereksinimleri 2021 nelerdir? Beamng Drive, Bremen merkezli video oyunu geliştiricisi BemnNG Gmb tarafından geliştirilen ve yayınlanabilir açık dünya araç simülasyon video oyunudur. Oyun araçlara gerçekçi hasarı simüle eden yumuşak vücut fiziğine sahiptir. Oyun ilk olarak 3 Ağustos 2013'te yayınlandı ve 29 Mayıs 2015'te Microsoft Windows için Steam erken erişimin'de kullanıma sunuldu.

BeamNG drive, kampanyalar ve zamana karşı deneme modu gibi çeşitli oyun modları ve senaryoları içerir. Kampanyalar, belirli temalara (yarışlar, kovalamalar, düblorler vb.) ilişkin küçük senaryo koleksiyonlarıdır. Oysa zaman denemelerinde oyuncu bir araç, seviye, rota seçer ve kendi en iyi zamanına karşı yarışır. Gelen serbest dolaşım hakkına, oyuncular keşfedebilirsiniz ve deneme seviyeleri onları düzey içindeki nesneleri ve araçlar, işletmek yer ve işlemek için izin değil, aynı zamanda bu tür yerçekimi ve rüzgar gibi çevresel özellikleri değiştirebilirsiniz. Oyuncular, yol bariyerinden silahlara ve araçlarına hasar vermeye kadar çeşitli nesneleri kullanabilirler. BeamNG Drive sistem gereksinimleri 2021... İşte, önerilen ve minimum sistem gereksinimleri!

Oyun hem araç dinamiklerini hem de nesneler ve araçlar arasındaki çarpışmaları kontrol etmek için yumuşak vücut fiziği uygulamaktadır.

BEAMNG DRIVE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 Service Pack 1

İşlemci: AMD FX 6300 3.5Ghz/ Intel Core i3-6300 3.8Ghz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Radeon HD 7750/ Nvidia GeForce GTX 550 Ti

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 18 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit

İşlemci: AMD Ryzen 7 1700 3.0Ghz/ Intel Core i7-6700 3.4Ghz (or better)

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: AMD R9 290/ Nvidia GeForce GTX 970

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan