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Hamaney: Siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kaldı

Hamaney: Siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kaldı
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İsrail'in İran'ın Tahran, İsfahan, Tebriz ve Karaj kentlerine yönelik saldırılarıyla Orta Doğu'da gerilim yeniden tırmandı. İran'ın misilleme saldırıları sürerken, İran lideri Mücteba Hamaney, "Sallantıdaki siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kaldı" diyerek İsrail'e sert mesaj verdi. Karşılıklı tehditlerin arttığı süreçte bölgede yeni bir savaş dalgası endişesi büyüyor.

  • İsrail, İran'ın füze saldırılarına karşılık Tahran, İsfahan, Tebriz ve Karaj'ı hedef aldı.
  • İran Devrim Muhafızları, İsrail'deki Nevatim ve Tel Nof hava üslerine füze operasyonu düzenledi.
  • İran lideri Hamaney, 'Siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kaldı' açıklamasını yaptı.

Orta Doğu'da nisan ayında yürürlüğe giren ateşkesin ardından oluşan kırılgan denge tamamen bozuldu. İsrail'in sabaha karşı İran'ın çeşitli kentlerine düzenlediği saldırılar ve İran'ın buna verdiği yanıt bölgede yeni bir savaş endişesini beraberinde getirdi.

İsrail ordusu, İran'ın son füze saldırılarına karşılık olarak Tahran, İsfahan, Tebriz ve Karaj başta olmak üzere birçok noktayı hedef aldı. İran medyası saldırılar sonrası bazı bölgelerde patlamalar yaşandığını duyururken, Tahran yönetimi misillemenin gecikmeyeceğini açıkladı.

İRAN'DAN MİSİLLEME GELDİ

İran Devrim Muhafızları, İsrail'e yönelik yeni füze operasyonları düzenlediklerini duyurdu. Yapılan açıklamada İsrail'deki Nevatim ve Tel Nof hava üslerinin hedef alındığı belirtildi.

İsrail'de birçok kentte sirenler çalarken, hava savunma sistemleri devreye girdi. Bazı bölgelerde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

HAMANEY'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Yaşanan gelişmelerin ardından İran lideri Mücteba Hamaney, sosyal medya hesabından İsrail'i hedef alan dikkat çekici bir mesaj yayımladı.

Hamaney paylaşımında, "Sallantıdaki siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kaldı" ifadelerini kullandı.

İran liderinin açıklaması, iki ülke arasındaki karşılıklı saldırıların devam ettiği ve bölgede savaşın daha geniş bir alana yayılabileceği yönündeki endişelerin arttığı bir dönemde geldi.

TRUMP'IN ÇAĞRISI SONUÇ VERMEDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya İran'a yönelik misillemeyi ertelemesi yönünde çağrıda bulunduğu öne sürülmüştü. Ancak İsrail'in bu sabah gerçekleştirdiği operasyonlar, Washington'un diplomatik girişimlerinin sonuç vermediği şeklinde yorumlandı.

Öte yandan İsrail basını, Başbakan Netanyahu'nun gün içerisinde güvenlik kabinesini olağanüstü gündemle toplayacağını aktardı. Toplantıda İran'ın son saldırıları ve İsrail'in atacağı yeni adımların ele alınması bekleniyor.

PİYASALAR DA ETKİLENDİ

Karşılıklı saldırılar yalnızca siyasi ve askeri cephede değil ekonomik alanda da etkisini gösterdi. Artan savaş endişeleri nedeniyle petrol fiyatlarında yükseliş yaşanırken, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara yöneldiği bildirildi.

Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken, taraflardan gelecek yeni açıklamalar ve olası saldırılar dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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