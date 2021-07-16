BBP Genel Başkanı Destici, Ankara Kent Konseyini ziyaret etti
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BBP Genel Başkanı Destici, Ankara Kent Konseyini ziyaret etti

BBP Genel Başkanı Destici, Ankara Kent Konseyini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanlığına yeniden seçilen Halil İbrahim Yılmaz'ı kutladı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanlığına yeniden seçilen Halil İbrahim Yılmaz'ı kutladı.

Destici, Yılmaz'ı Gençlik Parkı'ndaki Ankara Kent Konseyi Kabul Salonu'nda ziyaret etti.

Ankara'daki tüm kesimlerin konseyde temsil imkanı bulduğunu söyleyen Destici, Yılmaz'ın başarılı hizmetlere imza attığını belirtti.

15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yılında hain FETÖ kalkışmasını tekrar lanetlediğini ifade eden Destici, o gecede şehit olanları rahmetle andığını, yüzlerce gaziyi de hürmetle ve minnetle yad ettiğini söyledi.

Rize'de meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Destici, vatandaşlarla dayanışma amacıyla bugün Rize'nin Güneysu ilçesine hareket edeceğini bildirdi.

AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da ziyaretlerinden dolayı BBP Genel Başkanı Destici ve beraberindekilere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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