BBP'de Sivas merkez ilçe kongresi 21 Nisan'da yapılacak

Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanlığı, merkez ilçe kongresinin 21 Nisan tarihinde Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde yapılacağını duyurdu.

Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanlığı, merkez ilçe kongresinin 21 Nisan tarihinde Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde yapılacağını duyurdu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanlığında, 21 Nisan'da yapılacak merkez ilçe kongresi öncesinde basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasına BBP Sivas İl başkanı Uğur Bulut, BBP Sivas merkez ilçe başkanı Fikri Pınarlı ve partililer katıldı.

BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, 21 Nisan tarihinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılacak olan kongreye partilileri davet ederek "BBP Sivas il teşkilatı, merkez ilçe teşkilatımızın kongresini yapmak üzere genel başkanımızın tensipleriyle birlikte Fikri Pınarlı kardeşimiz görevlendirilmişti. Dolayısıyla Fikri Pınarlı kardeşimiz yakın zamanda görev alamsına rağmen delege seçimini yakın zamanda sonuçlandırmış ve partimizin merkez ilçe kongre sürecine geçilmiştir. 21 Nisan günü Muhsin Yazıcıoğlu kültür merkezinde saat 10.00 da merkez ilçe kongremizi yapacağız. Bütün Sivas kamuoyunu, bütün dava arkadaşlarımızı kongremize davet ediyorum" dedi.

Genel merkezden tarafından BBP merkez ilçe başkanı olarak görevlendirilen Fikri Pınarlı, 104 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepki göstererek "Gündemdeki diğer bir konu geçtiğimiz günlerde 104 emekli Amiralin gece yarısı kaleme aldığı bildiridir. Elbette ki insanların ülkeye dair fikir ve görüşlerini söyleme özgürlüğü olmalıdır. Lakin emekli de olsa askerlerin, vesayeti çağrıştıran antidemokratik bildiri adı altında muhtıra vermeleri kabul edilemez. Bu ülkede siyaset kurumları iktidar ve muhalefet partileri olarak aktif durumdadır ve hemen her konuda görüş beyan edebilmektedir. Siyaseti siyasetçiler yapmalıdır o amirallerde eğer siyaset yapmak isterlerse kendi meşreplerine uygun partilere girerek kürsülerde ülkeye dair kaygılarını dile getirmelidirler aksi takdirde darbeye heveslenenler 15 Temmuz'dan daha sert bir karşılık göreceklerini bilmelidirler" dedi.

BBP Sivas merkez ilçe başkanı Pınarlı, 21 Nisan'da yapılacak kongrede aday olacağını belirterek "Pek çoğunuzun malumu olduğu üzere bir süre boş kalan BBP merkez ilçe başkanlığına genel merkezimizin isteği doğrultusunda Genel Başkanımız sayın Mustafa Destici tarafından ben atanmıştım. Biz böylesi bir dönemde şehit liderimizin 'benim kara sevdam' dediği Sivas teşkilatını ona olan sadakat ve sevdamızdan dolayı sahipsiz bırakmadık ve bu gömleği seve seve giydik. Normal şartlarda 11 Nisan Pazar günü için aldığımız tarih Bakanlar Kurulu gereğince hafta sonu sokağa çıkma yasağı gerekçesi ile YSK tarafından iptal edilmiş olup hafta içi için müsaade edilmiştir. Bu kararla biz başvurumuzu yeniledik ve 21 Nisan Çarşamba günü için yeninden kongre tarihi almış bulunmaktayız. Eğer ki yeni bir yasak ve engelleme olmazsa pandemi kurallarına uygun olarak 21 Nisan Çarşamba günü yalnızca delegelerin katılımıyla Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde yapılacak olan merkez ilçe kongremizde başkanlığa aday olacağım. Bu kararımızın partimiz, teşkilatımız, şehrimiz ve şahsım adına hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı