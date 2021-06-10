BBC kimin, hangi ülkenin? BBC sahibi kim? BBC hangi ülkeye aittir? BBC Türkçe televizyon kanalı var mı?

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BBC KİMİN? HANGİ ÜLKENİN?

BBC, Birleşik Krallık merkezli olarak Britanya Kraliyeti himaye ve finansal desteğiyle faliyet gösteren uluslararası yayın kuruluşudur.

BBC, Birleşik Krallık'a aittir. Daha doğrusu BBC, İngiltere'ye ait bir yayın kuruluşu diyebiliriz. BBC'nin genel merkezi İngiltere'nin başkenti Londra şehrinde bulunmaktadır.

BBC genel merkez : Londra

BBC sloganı : "Nation Shall Speak Peace Unto Nation" (Millet Millete Barış Konuşacak)

BBC radyo kuruluş tarihi : 1922

BBC TV kuruluş tarihi : 1932

BBC genel merkezinin haritadaki yeri aşağıdaki gibidir:

BBC NEDİR? AÇILIMI NE?

Britanya Yayın Kuruluşu ya da BBC (British Broadcasting Corporation), Birleşik Krallık merkezli olarak Britanya Kraliyeti himaye ve finansal desteğiyle faliyet gösteren uluslararası yayın kuruluşudur. Kuruluşundan 1954'e kadar televizyon, 1972'ye kadar da radyo yayınları alanında tekel konumunu korumuştur. Merkezi Londra'da bulunur.

BBC açılımı : British Broadcasting Corporation

BBC açılımı Türkçe'si : Britanya Yayın Kuruluşu

BBC KURULUŞU VE TARİHİ

I. Dünya Savaşı'ndan sonra İngiliz radyoculuğunun öncülüğünü daha çok ticari firmalar üstlendi. British Broadcasting Company, Ltd. 1922'de özel bir şirket olarak kuruldu. 1925'te tasfiye edilen şirketin yerini 1927'de bir kamu kuruluşu olarak kurulan British Broadcasting Corporation aldı. BBC, parlamentoya karşı sorumlu olmakla birlikte çalışmalarını bağımsızlıkla sürdürür. Yönetim kurulu Birleşik Krallık hükümdarınca atanır.

BBC'ye verilen ilk berat, İngiltere'de yayıncılığın bütün alanlarını kapsayan bir tekeli öngörüyordu. 1927-1938 arasında BBC'nin genel yönetmenliğini yapan John Reith (sonradan Lord Reith) kuruluşun ilk yıllarında önemli bir rol oynadı. İmparatorluk çapında kısa dalga yayınları başlattı. 1936'da ilk televizyon yayınlarının geliştirilmesi çalışmalarını yönetti. Reith'in, yayıncılığı kamu hizmeti olarak gören anlayışı İngiltere'de çok benimsendi.

II. Dünya Savaşı sırasında kesintiye uğrayan televizyon yayınları, 1946'da yeniden başladı. BBC Avrupa'daki ilk düzenli renkli televizyon yayınlarını 1967'de başlattı. 1954'e kadar televizyon alanında tekelini korudu. BBC'nin radyo alanındaki tekeli de 1970'lerin başlarında hükûmetin ticari yayınlara izin vermesi ile son buldu.

BBC, gelirini televizyon ve radyo alıcıları için ödenen yıllık ruhsat ücretlerinden sağlar. BBC kuruluş beratı uyarınca reklam yapmaz ya da finansmanı başkalarınca karşılanmış programları yayınlayamaz. Hükûmet politikalarına ve günlük sorunlara ilişkin konularda kendi görüşlerini yayınlamaktan kaçınmak ve yansız davranmak zorundadır.

BBC TÜRKÇE NEDİR?

BBC Türkçe Servisi, BBC Dünya Servisi'nin 32 dil servisi arasında yer alan Türkçe yayınlar bölümü. BBC Türkçe, BBC Türkçe Bölümü gibi isimlerle de anılır. BBC Dünya Servisi'nin "Avrupa ve Amerika Bölümü"ne bağlıdır.

BBC TÜRKÇE TELEVİZYON VAR MI?

BBC Türkçe, NTV ile yaptığı işbirliği sonucu Londra'da videofon bağlantıları yoluyla bu televizyon kanalına günlük haber akışı sağlamaktadır. BBC Türkçe yapımcıları, Türkçe bölümü içinde yer alan videophone sistemi ile NTV'deki çeşitli programlara bağlanarak, güncel gelişmeleri aktarmaktaydılar.

Bunun yanında BBC Türkçe, 2008 yılı içinde televizyon programlarına da başlamıştır.

BBC Türkçe Servisi'nin hazırladığı Dünya Gündemi[5] programı Çarşamba ve Cuma günleri NTV'de yayınlanmaktadır. Dünya Gündemi'nin hafta sonu için hazırlanmış bir derlemesi de Cumartesi günü yayınlanmaktaydı.

Çarşamba ve Cuma sabah TSİ 10:30'da, Cumartesi TSİ 19:15'te NTV'de ekrana gelen Dünya Gündemi, uluslararası konularla ilgilenmekte; küresel veya bölgesel yansımaları olan sorunlar üzerinde yoğunlaşmaktadır. BBC Türkçe, 15 dakikalık bu programlarla, BBC'nin olanaklarını kullanarak uluslararası haberlere odaklanmaktaydı.

Küresel siyasi gelişmeler, küresel ekonominin durumu; Avrupa Birliği, birlik içindeki sorunlar, aday ülkelere ilişkin gelişmeler; çevre, iklim değişikliği, kıtlık; bilim, bilimsel gelişmelerin toplumları nasıl etkilediği ve bunların yolaçtığı tartışmalar Dünya Gündemi'nin ilgilendiği alanlardır. Programda sosyal sorunlarla, kültür, sanat ve sporla ilgili konulara, İngiltere'deki siyasi ve sosyal gelişmelere de yer verilmektedir.