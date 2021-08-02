Bayrampaşa su kesintisi! Esenler su kesintisi! Güngören su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?
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Bayrampaşa su kesintisi! Esenler su kesintisi! Güngören su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

Bayrampaşa su kesintisi! Esenler su kesintisi! Güngören su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?
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2 Ağustos İstanbul su kesintisi! İSKİ su kesintisi! Su kesintisi İstanbul! 2 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 2 Ağustos 2021 İSKİ su kesintileri! Fatih su kesintisi!

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 2 Ağustos Pazartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Bayrampaşa su kesintisi! Esenler su kesintisi! İski arıza tel! Arnavutköy su kesintisi! Başakşehir su kesintisi!

İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Yassıören Mah,Yeşilbayır Mah,Ömerli Mah,Hastane Mah,Deliklikaya Mah,Dursunköy Mah,Hadımköy Mah

Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi

Açıklama : Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Esenyurt Terfi İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi : 02.08.2021 08:48

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Karaağaç Mah

Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi

Açıklama : Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Esenyurt Terfi İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi : 02.08.2021 08:48

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Bayrampaşa

Etkilenen Mahalleler : Vatan Mah,Terazidere Mah,Yenidoğan Mah,İsmetpaşa Mah,Yıldırım Mah,Kartaltepe Mah,Altıntepsi Mah,Kocatepe Mah,Orta Mah,Muratpaşa Mah

Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi

Açıklama : Münzevi Terfide Bedaş Kaynaklı Eneri Kesintisi

Başlama Tarihi : 02.08.2021 11:31

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah

Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi

Açıklama : Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Esenyurt Terfi İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi : 02.08.2021 08:48

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Çubuklu Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 02.08.2021 11:41

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Esenler

Etkilenen Mahalleler : Namık Kemal Mah,Yavuz Selim Mah,Çiftehavuzlar Mah,Mimar Sinan Mah,Fevzi Çakmak Mah,Davutpaşa Mah,Menderes Mah

Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi

Açıklama : Münzevi Terfide Bedaş Kaynaklı Eneri Kesintisi

Başlama Tarihi : 02.08.2021 11:31

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Esenler

Etkilenen Mahalleler : Turgut Reis Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 02.08.2021 11:34

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Koza Mah,Esenkent Mah,Aşık Veysel Mah

Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi

Açıklama : Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Esenyurt Terfi İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi : 02.08.2021 08:48

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Rami Cuma Mah,Rami Yeni Mah,Topçular Mah,Defterdar Mah,Düğmeciler Mah,Nişancı Mah

Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi

Açıklama : Münzevi Terfide Bedaş Kaynaklı Eneri Kesintisi

Başlama Tarihi : 02.08.2021 11:31

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : Molla Fenari Mah,Molla Gürani Mah,Molla Hüsrev Mah,Karagümrük Mah,Kemalpaşa Mah,Mevlanakapı Mah,Zeyrek Mah,İskenderpaşa Mah,Şehremini Mah,Seyyid Ömer Mah,Topkapı Mah,Yavuz Sultan Selim Mah,Ayvansaray Mah,Balabanağa Mah,Akşemsettin Mah,Alemdar Mah,Ali Kuşçu Mah,Atikali Mah,Hacıkadın Mah,Haseki Sultan Mah,Hırka-İ Şerif Mah,Derviş Ali Mah,Balat Mah,Beyazıt Mah

Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi

Açıklama : Münzevi Terfide Bedaş Kaynaklı Eneri Kesintisi

Başlama Tarihi : 02.08.2021 11:31

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : Rüstempaşa Mah,Tahtakale Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 02.08.2021 11:47

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Güngören

Etkilenen Mahalleler : Sanayi Mah,Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah,Abdurrahman Nafiz Gürman Mah,Gençosman Mah

Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi

Açıklama : Münzevi Terfide Bedaş Kaynaklı Eneri Kesintisi

Başlama Tarihi : 02.08.2021 11:31

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 02.08.2021 10:38

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Zeytinburnu

Etkilenen Mahalleler : Maltepe Mah

Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi

Açıklama : Münzevi Terfide Bedaş Kaynaklı Eneri Kesintisi

Başlama Tarihi : 02.08.2021 11:31

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : Nakkaş Mah,Elbasan Mah,Bahşayiş Mah

Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi

Açıklama : Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Esenyurt Terfi İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi : 02.08.2021 08:48

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : Karamandere Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 02.08.2021 11:19

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Çekmeköy

Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 02.08.2021 11:20

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link 1]

Arıza Kesinti

İlçe : Ümraniye

Etkilenen Mahalleler : Çamlık Mah,Çakmak Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 02.08.2021 10:18

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

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Bayrampaşa su kesintisi! Esenler su kesintisi! Güngören su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? - Haberler
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