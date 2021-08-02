Bayrampaşa su kesintisi! Esenler su kesintisi! Güngören su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?
2 Ağustos İstanbul su kesintisi! İSKİ su kesintisi! Su kesintisi İstanbul! 2 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 2 Ağustos 2021 İSKİ su kesintileri! Fatih su kesintisi!
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 2 Ağustos Pazartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Bayrampaşa su kesintisi! Esenler su kesintisi! İski arıza tel! Arnavutköy su kesintisi! Başakşehir su kesintisi!
İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİLERİ
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yassıören Mah,Yeşilbayır Mah,Ömerli Mah,Hastane Mah,Deliklikaya Mah,Dursunköy Mah,Hadımköy Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Esenyurt Terfi İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 02.08.2021 08:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Karaağaç Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Esenyurt Terfi İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 02.08.2021 08:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : Vatan Mah,Terazidere Mah,Yenidoğan Mah,İsmetpaşa Mah,Yıldırım Mah,Kartaltepe Mah,Altıntepsi Mah,Kocatepe Mah,Orta Mah,Muratpaşa Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Münzevi Terfide Bedaş Kaynaklı Eneri Kesintisi
Başlama Tarihi : 02.08.2021 11:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Esenyurt Terfi İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 02.08.2021 08:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Çubuklu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.08.2021 11:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Namık Kemal Mah,Yavuz Selim Mah,Çiftehavuzlar Mah,Mimar Sinan Mah,Fevzi Çakmak Mah,Davutpaşa Mah,Menderes Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Münzevi Terfide Bedaş Kaynaklı Eneri Kesintisi
Başlama Tarihi : 02.08.2021 11:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Turgut Reis Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.08.2021 11:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Koza Mah,Esenkent Mah,Aşık Veysel Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Esenyurt Terfi İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 02.08.2021 08:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Rami Cuma Mah,Rami Yeni Mah,Topçular Mah,Defterdar Mah,Düğmeciler Mah,Nişancı Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Münzevi Terfide Bedaş Kaynaklı Eneri Kesintisi
Başlama Tarihi : 02.08.2021 11:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Molla Fenari Mah,Molla Gürani Mah,Molla Hüsrev Mah,Karagümrük Mah,Kemalpaşa Mah,Mevlanakapı Mah,Zeyrek Mah,İskenderpaşa Mah,Şehremini Mah,Seyyid Ömer Mah,Topkapı Mah,Yavuz Sultan Selim Mah,Ayvansaray Mah,Balabanağa Mah,Akşemsettin Mah,Alemdar Mah,Ali Kuşçu Mah,Atikali Mah,Hacıkadın Mah,Haseki Sultan Mah,Hırka-İ Şerif Mah,Derviş Ali Mah,Balat Mah,Beyazıt Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Münzevi Terfide Bedaş Kaynaklı Eneri Kesintisi
Başlama Tarihi : 02.08.2021 11:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Rüstempaşa Mah,Tahtakale Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.08.2021 11:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Sanayi Mah,Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah,Abdurrahman Nafiz Gürman Mah,Gençosman Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Münzevi Terfide Bedaş Kaynaklı Eneri Kesintisi
Başlama Tarihi : 02.08.2021 11:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.08.2021 10:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Maltepe Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Münzevi Terfide Bedaş Kaynaklı Eneri Kesintisi
Başlama Tarihi : 02.08.2021 11:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Nakkaş Mah,Elbasan Mah,Bahşayiş Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Esenyurt Terfi İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 02.08.2021 08:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Karamandere Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.08.2021 11:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.08.2021 11:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Çamlık Mah,Çakmak Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.08.2021 10:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]