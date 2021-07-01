BAYRAMPAŞA'DAKİ OTELDE KADINI ÖLDÜREN SANIK: OLAY GECESİNE AİT HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM

BAYRAMPAŞA'da kaldığı otelde Ferdane Kurt'u (43) iple boğarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Cemil Yar, olay gecesine ait hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

BAYRAMPAŞA'da kaldığı otelde Ferdane Kurt'u (43) iple boğarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Cemil Yar, olay gecesine ait hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Duruşmada söz alan Ferdane Kurt'un oğlu Oğuzhan Bozkurt ise, "Bu şahıs yüzünden annesiz kaldım. Adaletin duvardaki yazıdan ibaret olmadığını görmek istiyorum" dedi.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Cemil Yar getirildi. Duruşmada öldürülen Ferdane Kurt'un oğlu Oğuzhan Bozkurt, tanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Cemil Yar savunmasında, "Ben olay gecesine ait hiçbir şey hatırlamıyorum. Kendisini daha önce tanımıyorum, otelde tanıştık. Sevgili değildik, arkadaşımdı sadece. Olay günü cinsel birliktelik yaşamıştık, ondan sonrasını hatırlamıyorum. Kameraların yönlerini kendisi yanıma gelip gittiği için bu öneride bulundu, ben de değiştirdim. Suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek beraatini talep etti.

"ANNESİZ KALDIM, ŞİKAYETÇİYİM"

Oğuzhan Bozkurt ise "Bu şahıs yüzünden benim annem vefat etti, ben annesiz kaldım. Adaletin duvardaki yazıdan ibaret olmadığını görmek istiyorum. 4 yaşındaki kardeşim annesiz kaldı. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum. Şikayetçiyim" dedi.

TANIKLAR DİNLENDİ

Tanık Fazıl Bora Anagöl olayla ilgisinin olmadığını belirterek, "Sadece maktul ile aynı odada kalan Tülay bana maktulün olmadığını söyledi ve biz de aramaya başladık. Biz resepsiyona bakarken o sırada sanık hızlı bir şekilde ayrıldı otelden. Biz de maktulü aramak için sanığın odasına gittik ve orada gördük. Sanık ile maktul arasında duygusal bir ilişki olup olmadığını bilmiyorum" şeklinde konuştu. Tanık Yaşar Cemil Hacımahmutoğlu ise maktulün sığınma evinden gönderildiğini, olay sırasında gürültü duymadığını, sanığın çıkışını gördüğünü söyledi.

AKIL SAĞLIĞININ YERİNDE OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILACAK

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanığın tedavi gördüğü Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne akıl sağlığının yerinde olup olmadığının araştırılması için müzekkere yazılmasını istedi. Duruşma ertelendi.

"ANNESİZ GÜNLER ÇOK KÖTÜ, TARİFİ YOK"

Duruşma sonrası adliye önünde basın açıklamasında bulunan Oğuzhan Bozkurt "Annem intihar etmedi. Yalan. Annem hem kendine, hem çocuklarına gelecek kuran birisiydi. Adına atılan iftiralar doğru değil, ben inanmıyorum. Tanıklar tarafından da bu kanıtlandı. Cemil Yar'a hukuki yönden dava açılmıştır. Çünkü annemin katili. Bir gece yarısı kardeşim uyurken annemi odasına çekiyor ve çamaşır ipiyle öldürüyor. Deliydim o an bir şeyler içtim, hatırlamıyorum diyerek annemi katletti. Ben habersizdim şahsın duruşmaya geleceğinden, geldiğini görünce gözyaşlarıma hakim olamadım. Annemin üstüne iftiralar atıldı. Bunları duyunca gerçekten çok kötü oldum. Annesiz günler çok kötü. Tarifi yok, anlatılmaz. Adaletin yerine getirilmesini bekliyorum. Adaletin sadece duvardaki yazıdan ibaret olmadığını belirtmek istiyorum" dedi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 12 Ocak günü çocuğunun ağlaması üzerine aynı odada kalan Tülay S'nin uyandığı, 3 yaşındaki çocuğun annesinin odada olmadığını söylemesi üzerine de durumu otelde kalan diğer müşterilere aktardıkları anlatıldı. Bu sırada 217 numaralı odada kalan Cemil Yar otelden kaçtı. Tülay S. ile birlikte bazı müşterilerin odasına bakıldıktan sonra 217 numaralı odanın kapısı çalındı ancak kapıyı açan olmadı. Lobideki görevli, Cemil Yar'ın anahtarını da alarak otelden gittiğini belirtti. Daha sonra odayı açan görevliler, Ferdane Kurt'u 217 numaralı odada sırt üstü yatar vaziyette üzerine battaniye serili halde buldular. Otelde konaklayan Hasan K.'nin tanık olarak verdiği ifadesinde, şüpheli Cemil Yar ile Ferdane Kurt ile otelde tanıştığını, Ferdane Kurt'un şüpheli ile evlenme kararı verdiklerini söylediğini anlattı. Soruşturma kapsamında otelin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, Cemil Yar'ın otelin katlarında bulunan 4 numaralı kamerayı olaydan 4 gün önce koridorda bulduğu bir uzun saplı çekçek yardımı ile bozduğu, 6 numaralı güvenlik kamerasını ise olaydan 6 gün önce yönünü değiştirerek bozduğunu tespit etti. Polis tarafından yakalanan şüpheli Cemil Yar, yaklaşık 3 aydır söz konusu otelde kaldığını, Ferdane'nin kendisine ev tutma teklifi sunduğunu ancak kabul etmediğini, olay günü maktuleyle kendi odasında kaldıklarını söyledi. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 2011 ve 2012 yıllarında 4 sefer yatış yaptığını ama teşhis konusunda herhangi bir raporunun olmadığı belirlenen şüpheli Yar, Ferdane Kurt ile aralarında herhangi bir tartışmanın olmadığını, odasında kendi çamaşırlarını kurutmak için ip asılı bulunduğunu, olayın nasıl olduğunu hatırlamadığını öne sürdü. Şüpheli Cemil Yar, olayı tasarlamadığını, otel kameralarını Ferdane'nin kendisine otelde laf söz olmasın demesi üzerine kendi bulunduğu kattaki ve Ferdane'nin bulunduğu kattaki kameraları kırdığını ileri sürdü. İddianamede, şüphelinin Ferdane Kurt' u tasarlayarak öldürmediğini savunduğu fakat olayın öncesinde maktuleyle geçmişe dayalı ilişkilerinin olduğu, kendi odasını ve maktulün odasını gösterir kameraları olay tarihinden önce bozması ve öldürme yöntemi ve şekliyle suçun tasarlanarak işlendiğinin anlaşıldığını belirtti. İddianamede, 22 Ocak'ta tutuklanan Cemil Yar hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı