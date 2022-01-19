BAYRAMPAŞA'DA OYUNCAK SİLAHLA SOYGUN GİRİŞİMİ

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (DHA) - BAYRAMPAŞA'da F.Ü. isimli şüpheli akrabasının evine giderek, oyuncak silahla soygun girişiminde bulundu. Evdeki çocukların bağırması üzerine panikleyen şüpheli, İstanbul Kartına kayıtlı HES kodu bilgilerinden yakalandı.

Olay, 14 Ocak saat 15.00 sıralarında Bayrampaşa, Kocatepe Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Kar maskeli bir kişi akrabasının evine giderek, zile basıp kapıyı açtırdı. Şüpheli, ev sahibi A.Ü.'nün başına oyuncak silah dayadı. Şüpheli, tanınmamak için "Paraları ve altınları ver" yazan kağıdı gösterdi. Çocuklarının çığlıklarının ardından şüpheli, panikleyerek kaçtı. Ev sahibi kadın olayın ardından durumu polise bildirdi. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için başlattı. Şüphelinin metroya bindiği belirlendi. İstanbul Kartta kayıtlı HES koduna ulaşılan şüphelinin F.Ü. olduğu belirlendi. F.Ü.'nün evine girmeye çalıştığı A.Ü.'nün amcasının torunu olduğu ortaya çıktı. F.Ü., dün Esenler Nine Hatun Mahallesi'nde bulunan evinde gözaltına alındı. Şüphelinin evinde gerçekleştirilen aramalarda, olayda kullandığı oyuncak silah ve olay esnasında giydiği kar maskesi ele geçirildi. F.Ü., "Nitelikli Yağma - Konut Dokunulmazlığı İhlali" suçundan bugün adliyeye sevk edildi.