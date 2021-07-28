Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşleri sürüyor
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Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşleri sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Haberler | Yaşam

Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşleri sürüyor Kurban bayramlarını ülkelerinde geçiren Suriyelilerin Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönüşü sürüyor.

Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşleri sürüyor

KİLİS - Kurban bayramlarını ülkelerinde geçiren Suriyelilerin Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönüşü sürüyor.

5 Temmuz-18 Temmuz tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir tarafından gelerek, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine giden 22 bin 463 Suriyeli'nin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor. Suriyeliler dönüş için Suriye'nin Babul Selam Sınır Kapısı'na geliyor. Suriye tarafında işlemleri yapılanlar, randevu günü Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na geliyor. Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye'ye giriş yapıyor. Bugün itibariyle bin 200 Suriyeli, Türkiye'ye dönüş yaptı. Ramazan Bayramı için gidenlerin Kurban Bayramı için gidenlerin ise 31 Aralık 2021 tarihine kadar dönüş yapabileceği bildirildi.

Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşleri sürüyor
Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşleri sürüyor
Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşleri sürüyor
Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşleri sürüyor
Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşleri sürüyor
Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşleri sürüyor
Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşleri sürüyor
Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşleri sürüyor
Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşleri sürüyor
Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşleri sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ

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