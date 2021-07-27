Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü başladı
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Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü başladı

Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyeliler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönmeye başladı.

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyeliler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönmeye başladı.

5 Temmuz-18 Temmuz tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir tarafından gelerek, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine giden Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşü başladı. Sabah saatlerinden itibaren Suriyelilerin geçişlerine izin verilirken, Suriye'nin Babul Selam Sınır Kapısı'nda gelişleri başladı. Babul Selam'ın ardından Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, güvenlik önlemleri altında tahsis edilen otobüslerle Türkiye'ye giriş yapıyor. Suriyelilerin, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye'ye geçişlerine izin veriliyor.

Suriyelilerin dönüşünün 31 Aralık 2021 tarihine kadar süreceği bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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