Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü başladı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Haberler | Güncel

Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü başladı Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyeliler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönmeye başladı.

Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü başladı

KİLİS - Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyeliler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönmeye başladı.

5 Temmuz-18 Temmuz tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir tarafından gelerek, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine giden Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşü başladı. Sabah saatlerinden itibaren Suriyelilerin geçişlerine izin verilirken, Suriye'nin Babul Selam Sınır Kapısı'nda gelişleri başladı. Babul Selam'ın ardından Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, güvenlik önlemleri altında tahsis edilen otobüslerle Türkiye'ye giriş yapıyor. Suriyelilerin, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye'ye geçişlerine izin veriliyor.

Suriyelilerin dönüşünün 31 Aralık 2021 tarihine kadar süreceği bildirildi.

Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü başladı
Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü başladı
Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü başladı
Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü başladı
Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü başladı
Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü başladı
Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ

Türkiye, Tunus parlamentosunun faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyulduğunu bildirdi
Türkiye, Tunus parlamentosunun faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyulduğunu bildirdi
Türkiye'de 14 bin 230 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 55 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 14 bin 230 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 55 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de bu bayram boğulma vakaları nedeniyle buruk geçti! Son 8 günde 43 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de bu bayram boğulma vakaları nedeniyle buruk geçti! Son 8 günde 43 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Bülent Turan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Uluğ Seda Bakan Yıldız Tilbe Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Aytaç Kara Metin Oktay Hakan Reçber Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 13:25:42. #1.15#

title