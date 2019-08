Bayramda Antalya'nın nüfusu 4 milyonu aşacak

09.08.2019 15:11

Kaynak: DHA

ANTALYA'da, Kurban Bayramı döneminde nüfusun 4 milyonu aşması bekleniyor. Vali Münir Karaloğlu, hem yerli hem yabancı turist açısından Antalya'nın bu bayramda çağın en yoğun dönemini yaşayacağını söyledi. Antalya'da her keseye uygun tatil imkanı olduğunu belirten Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık da özellikle küçük otellerde yer bulunabileceğini söyledi.Kurban Bayramı tatili yoğunluğu, cuma günü mesai bitimiyle başlıyor. Bu bayramda Türkiye'de en çok yerli ve yabancı turistin ağırlanacağı merkez olan Antalya'da 2, 5 milyona yakın olan nüfusun, turizm sezonunun da en yoğun dönemi olması nedeniyle 4 milyonu aşması bekleniyor. Özellikle arife günü olan cumartesiden itibaren kent girişlerinde çok yoğun trafik bekleniyor.ÇAĞIN EN YOĞUN DÖNEMİVali Münir Karaloğlu, Antalya'nın şu an en kalabalık sezonunu yaşadığına dikkat çekerek, "Ama sayıları kesin tahmin etmek çok mümkün değil. Çünkü sadece otel yatağıyla değil, Antalya'da yazlık evi, akrabası, eşi-dostu olanlar var. Antalya yükünü almış durumda. Şu kadar insan geldi demek çok zor. Önümüzdeki 4-5 gün Antalya belki de çağın en yoğun dönemini yaşayacak. İnşallah huzurlu bir dönem geçireceğiz" dedi.'NE OLUR DİREKSİYONDA CEP TELEFONU KULLANMAYIN'Sürücülere uyarılarda da bulunan Vali Karaloğlu, özellikle arife günü ciddi trafik yoğunluğu olacağına dikkat çekti. Karaloğlu, "Özellikle cumartesi günü şehre gelişler çok artacak. Her zaman söylüyoruz, ne olur yarım saat, bir saat geç gelin ama yorgun, uykusuz araç kullanmayın. Trafikte bu bayram İçişleri Bakanlığımız direksiyon başında cep telefonu kullanılmamasıyla ilgili uyarılar yapıyor. Bir istatistikte yayınlandı, cep telefonu kullanarak trafikte olanların, kullanmadan olanlara göre dört kat daha fazla trafik kazası riski var" diye konuştu.'BAYRAM EVİMİZ ACI EVİNE DÖNÜŞMESİN'Vali Karaloğlu, Antalya'da ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının önlenmesi için emniyet kemerini susturan sahte tokalara karşı 'Ölümle Tokalaşma', motosiklet sürücülerinin kask takması için 'Hayatı Takıyorum', hem ön hem arka koltukta emniyet kemeri kullanımı gibi projeler yürütüldüğünü de anlattı. Karaloğlu, "Kampanyadan sonra Antalya'da motosikletlerin karıştığı kazaların azaldığını görüyoruz. Demek ki bir şeyin üzerine gidince, farkındalık oluşturunca vatandaşlarımız o konuda dikkat ettiğinde sonuç alıyoruz. İnşallah bayram, sevinç evimiz hüzün, acı evine dönüşmesin, temennimiz budur" dedi.'YERLERİMİZ HALA MEVCUT'Bayramda Türkiye genelinde çok yoğun hareketlilik yaşandığını belirten TÜROFED Başkanı Osman Ayık da herkesin seyahat planlarını yaptığını belirterek, "Eş, dost, akraba ziyaretleri de yapacaklar, tatil de yapacaklar. Tüm bölgelerde yoğun hareketlilik bekliyoruz, Türkiye'nin her yerinde hareketlilik bekliyoruz. Türkiye turizminde çok bereketli, verimli bir bayram dönemini yaşayacak inşallah. Her yöndeki işletmelerimizde de taleplere cevap verebilecek özellikler, altyapı mevcut. Özellikle kıyı bölgelerinde başta Antalya ve Ege bölgesi olmak üzere büyük tesislerde yer sıkıntısı olabilir. Erken dolmuş olabilir ama ekonomik tesislerimizde, farklı ürün segmentlerinde butik oteller, pansiyonlarda yerlerimiz hala mevcut. Ama insanlar seyahate çıkmadan önce yerlerini ayırtırsa son derece güzel bir bayram tatili geçirir" diye konuştu.