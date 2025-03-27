Bayram tatilinde İzmir'de hava nasıl? İzmir'de soğuklar ne zaman başlıyor?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, tatil hazırlıkları yapan vatandaşlar, İzmir'de bayram boyunca hava nasıl olacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. İzmir'de bayram süresince yağmur yağıp yağmayacağı, sıcaklık değerlerinin nasıl olacağı ve dış mekân aktiviteleri için uygun olup olmayacağı vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Gerek şehir dışından gelen misafirler, gerekse yerel halk, "Bayramda İzmir güneşli mi olacak, yoksa yağış var mı?" gibi sorularla hava tahminlerini yakından takip ediyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı boyunca İzmir'de hava nasıl geçecek, yağış ihtimali var mı? İzmir'de sıcaklıklar nasıl? İşte, bayram tatiline dair İzmir'in güncel hava durumu detayları…

BAYRAM TATİLİNDE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

?2025 Ramazan Bayramı süresince İzmir'de hava durumu genel olarak sağanak yağışlı ve parçalı bulutlu geçecek. Meteoroloji tahminlerine göre, bayramın ilk günü olan 30 Mart Pazar günü kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor; en yüksek sıcaklık 18°C, en düşük sıcaklık ise 11°C civarında olacak. 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günlerinde de yer yer sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor; sıcaklıklar gündüz 20°C, gece ise 13-11°C aralığında seyredecek. ?

İzmir'de hava nasıl olacak

Bu nedenle, bayram tatili boyunca İzmir'de açık hava etkinlikleri planlayan vatandaşların yağışlı hava koşullarını göz önünde bulundurarak hazırlıklı olmaları tavsiye ediliyor.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA İZMİR HAVA DURUMU TAHMİNLERİ!

Ramazan Bayramı İzmir'de hava nasıl