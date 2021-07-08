Bayram tatili 9 gün mü? Bayram tatili belli oldu mu?

Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayram olan Kurban Bayramı hangi gün? Bayram tatili ne zaman 2021? Bayram tatili 9 gün mü? Bayram tatili belli oldu mu? Bayram tatili kaç gün? Emekli bayram ikramiyesi!

Güneş'in doğuşundan 45 dakika sonra bayram namazı kılınır. Kurbanlar genelde ilk gün kesilir. Elde edilen et üç eşit parçaya bölünür; üçte biri kurban kesenin akrabalarına, üçte biri fakirlere dağıtılır. Bayram ne zaman? Bayram tatili! Bayram ikramiyesi! Bayram tatili 9 gün mü? Bayram tatili belli oldu mu?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayram ikramiyelerinin SSK emeklilerine 13-14 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilere 15 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklilerine ise 16 Temmuz'da ödeneceğini açıkladı.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ?

20-23 Temmuz tarihleri arasına denk gelen Kurban Bayramı için heyecan dorukta. Kurban Bayramı tatili kesin olarak 19 Temmuz arefe günü olması nedeniyle yarım gün olarak başlayacak. Ardından 20 - 21 - 22 - 23 Temmuz tam gün tatil olarak devam edecek.