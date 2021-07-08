Bayram tatili 9 gün mü? Bayram tatili belli oldu mu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayram tatili 9 gün mü? Bayram tatili belli oldu mu?

Bayram tatili 9 gün mü? Bayram tatili belli oldu mu?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayram olan Kurban Bayramı hangi gün? Bayram tatili ne zaman 2021? Bayram tatili 9 gün mü? Bayram tatili belli oldu mu? Bayram tatili kaç gün? Emekli bayram ikramiyesi!

Güneş'in doğuşundan 45 dakika sonra bayram namazı kılınır. Kurbanlar genelde ilk gün kesilir. Elde edilen et üç eşit parçaya bölünür; üçte biri kurban kesenin akrabalarına, üçte biri fakirlere dağıtılır. Bayram ne zaman? Bayram tatili! Bayram ikramiyesi! Bayram tatili 9 gün mü? Bayram tatili belli oldu mu?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayram ikramiyelerinin SSK emeklilerine 13-14 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilere 15 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklilerine ise 16 Temmuz'da ödeneceğini açıkladı.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ?

20-23 Temmuz tarihleri arasına denk gelen Kurban Bayramı için heyecan dorukta. Kurban Bayramı tatili kesin olarak 19 Temmuz arefe günü olması nedeniyle yarım gün olarak başlayacak. Ardından 20 - 21 - 22 - 23 Temmuz tam gün tatil olarak devam edecek.

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Melisa Döngel İbrahim Selim Mahsun Kırmızıgül
Spor Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bayram tatili 9 gün mü? Bayram tatili belli oldu mu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 08:59:29. #1.14#

title