Bayram sabah namazı saat kaçta kılınacak 2025?

Bayramı namaz vakti 2025 ve il il bayram namazı saat kaçta okunacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet tarafından belirlenen bayram namaz saatleri şehirler arasında farklılık gösteriyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü kılınacak olan bayram namazı için camilere gitmeye hazırlanan Müslümanlar, illerindeki namaz saatlerini öğrenmek için araştırma yapıyor. Bayram namazı nasıl kılınır 2025?

2025 KURBAN BAYRAMIBAYRAM NAMAZI VAKTİ

Zonguldak, Ankara, Zonguldak ve Bursa gibi büyük şehirler dahil olmak üzere, il il Kurban Bayramı namaz vakitleri araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namaz vakitlerini açıkladı.

Bu yıl Kurban Bayramı namazı 6 Haziran Cuma günü kılınacaktır.Kurban Bayramı namaz saati:

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı yılda iki defa kılınır. Camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı, bayramın birinci günü sabah namazının ardından, güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı öncesi yapılan hatırlatmaların ardından müezzin kayyım, camiye gelenlere nasıl niyet edecekleri konusunda rehberlik eder.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o belirtilir. Örneğin, "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

İmamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat

• Niyet edildikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır.

• İmam ve cemaat sessizce "Sübhaneke" duasını okur.

• Ardından, fasılalarla üç tekbir alınır: Her tekbirde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır, son tekbirde eller göbek hizasında bağlanır.

• İmam "Euzü besmele" çeker ve açıktan "Fatiha" suresi ile birlikte "Zammı sure" okur. Cemaat ise sessizce dinler.

• Rüku ve secde yapılarak ikinci rekata geçilir.

2. Rekat

• İmam "Besmele" çeker ve açıktan "Fatiha" suresi ile birlikte "Zammı sure" okur. Cemaat ise sessizce dinler.

• Tekrar üç tekbir alınır: Eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır, dördüncü tekbirde rükuya gidilir.

• Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat" ve "Salli-Barik" duaları okunur.

• Son olarak sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır.

• Namazın ardından müezzin ile birlikte üç defa tekbir (teşrik) getirilir.

• İmam hatip, bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

Bu şekilde bayram namazı tamamlanır ve cemaat bayramın ruhuna uygun şekilde ibadetini gerçekleştirir.