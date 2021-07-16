Bayram namazı saat kaçta? 2021 Kurban Bayram'ı namazı İstanbul, İzmir ve Ankara'da saat kaçta kılınacak?

20 Temmuz 2021 Salı günü Kurban Bayramı'nın 1. gününü idrak edeceğiz. Kurban Bayramı namazı 1. gün kılınmaktadır. Peki, 2021 Kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İl il bayram namazı saatleri, Şehirlere göre bayram namazı saatleri ne zaman? Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2021 Diyanet kurban bayramı namaz vakitleri haberimizde...

Mübarek Kurban bayramının ilk günü bayram namazını eda edeceğiz. Bayram namazı vakti ilden ile değişiklik göstermektedir. Peki İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul'da bayram namazı ne zaman? Bayram namazı sabah namazından sonra mı kılınır? Bayram namazı vakitleri haberimizde...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

Kurban Bayramı 4 gün olacaktır. Kurban Bayramı günleri ve tarihleri aşağıdaki gibidir:

- Kurban Bayramı Arife Günü : 19 Temmuz 2021 Pazartesi

- Kurban Bayramı 1. günü : 20 Temmuz 2021 Salı

- Kurban Bayramı 2. günü : 21 Temmuz 2021 Çarşamba

- Kurban Bayramı 3. günü : 22 Temmuz 2021 Perşembe

- Kurban Bayramı 4. günü : 23 Temmuz 2021 Cuma

İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

20 Temmuz Salı 2021 Kurban Bayramının 1.Günüdür. Diyanet'in paylaşımına göre İstanbul'da bayram namazı saat 06:23 'de kılınacaktır.

ANKARA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

20 Temmuz Salı 2021 Kurban Bayramının 1.Günüdür. Diyanet'in paylaşımına göre Ankara'da bayram namazı saat 06:10 'da kılınacaktır.

İZMİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

20 Temmuz Salı 2021 Kurban Bayramının 1.Günüdür. Diyanet'in paylaşımına göre İzmir'de bayram namazı saat 06:36 'da kılınacaktır.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

İstanbul bayram namazı saati : 06:23

06:23 Ankara bayram namazı saati : 06:10

06:10 İzmir bayram namazı saati : 06:36

06:36 Antalya bayram namazı saati : 06:25

06:25 Konya bayram namazı saati : 06:16

06:16 Bursa bayram namazı saati : 06:25

06:25 Sivas bayram namazı saati : 05:54

05:54 Düzce bayram namazı saati : 06:15

BAYRAM NAMAZI FARZ MI?

Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir. Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Yılda iki defa kılınan bayram namazı öncesi din görevlileri namazın nasıl kılınacağı ve nasıl niyet edileceği hakkında bilgi verir. Bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır. Bayram namazı toplamda 2 rekattan oluşur.

BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Müezzin kayyım, bayram namazına nasıl niyet edileceği konusunda cemaati bilgilendirir. Niyet edilirken , hangi bayramın namazı olduğu belirtilir.

"Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama."

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.