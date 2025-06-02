Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat? Adım adım bayram namazı kılınışı!

İslam'da önemli bir yere sahip olan bu özel namaz, cemaatle kılındığı için ayrı bir manevi atmosfer oluşturur. Bayram sabahları camiler dolup taşarken, "Bayram namazı nasıl kılınır?" sorusu da namaza ilk kez katılacak olanlar ya da uzun zamandır kılmamış olanlar için büyük önem taşıyor. Peki, bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve normal namazlardan farkı nedir? İşte detaylı anlatımıyla, bayram namazı hakkında bilinmesi gereken tüm bilgiler…

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı namazı bayramın 1. günü olan 6 Haziran Cuma günü kılınacak.

İstanbul bayram namazı saati: 06:08

Ankara bayram namazı saati: 05:55

İzmir bayram namazı saati: 06:22

Bursa bayram namazı saati: 06:10

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ (DİYANET)

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:

1. Rekat

· İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.

· Gizlice Sübhaneke okunur.

· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.

· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.

· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.

· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.

· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.

· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa "sübhâne rabbiye'l-azîm" denir. "Semiallahü limen hamideh" diyerek ruküdan kalkılır.

· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa "sübhâne rabbiye'l-â'lâ" denir.

·İkinci rekâta kalkılır.

2. Rekat

· İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.

· Cemaat ise sessizce imamı dinler.

· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.

· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.

· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

· Bundan sonra müezzinle beraber "Allahüekber Allahüekber lâ ilâhe illallahü vallahü ekber Allahüekber ve lillâhi'l-hamd" diyerek 3 defa tekbir getirilir.

· Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Bayram namazı, iki rekatlık bir farz-ı kifaye namazıdır ve yalnızca Ramazan ve Kurban Bayramı sabahlarında kılınır. Bu namaz, güneş doğduktan yaklaşık 45 dakika sonra, camilerde cemaatle birlikte eda edilir. Namazdan önce ezan ya da kamet getirilmez.