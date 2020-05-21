Bayram namazı kılınacak mı? Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak mı? Bayram namazı evde kılınır mı? Koronavirüs tedbirleri ile sosyal hayatta büyük kısıtlamalara gidilirken bayram namazı kılınacak mı ve koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak mı gibi soruların yanıtları merak edildi. Peki, bu sene, bayram namazı kılınacak mı?

Türkiye'de 81 ilde koronavirüs salgını nedeniyle arife günü ile birlikte Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olması bayram namazı kılınacak mı? Ve koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak mı sorularını akıllara getirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı, yaptığı açıklama ile bayram namazının kılınması konusuna açıklık getirdi.

BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı, yaptığı açıklamada "Bu yıl maalesef milletçe büyük mücadele verdiğimiz koronavirüs salgını sebebiyle camilerimizde bayram namazı kılınamayacak." ifadelerini kullandı. Çok merak edilen bayram namazı evde kılınabilir mi sorusuna ise "Fiili uygulama, bayram namazlarının cemaatle kılınmasıdır" yanıtı verildi.

BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Hanefi mezhebine göre Cuma namazında aranan şartların bayram namazı için de söz konusu olduğuna işaret edenDiyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar, şunları söyledi: "Yani Hanefi mezhebinde bayram namazı vaciptir, mutlaka cemaatle camide kılınması gerekir. Bu mezhebe göre insanların evlerinde tek başına veya bir araya gelerek cemaatle bayram namazı kılmaları uygun değildir." Sayar, Şafi mezhebinde de asıl olan yine bayram namazının cemaatle camide kılınması olduğunu, farklı bir görüş olarak bu mezhebin içtihadının bayram namazını kaçıran insanların evlerinde tek başına veya cemaat olarak da bayram namazını kılabileceği yönünde olduğunu kaydetti.

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