BAYRAM ARİFESİNDE ŞEHİTLİĞE ZİYARET
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BAYRAM ARİFESİNDE ŞEHİTLİĞE ZİYARET

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, tam kısıtlama nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından bayram arifesi ve birinci gününde muaf tutulan şehit aileleri, şehitlikteki yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

ANTALYA'da, tam kısıtlama nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından bayram arifesi ve birinci gününde muaf tutulan şehit aileleri, şehitlikteki yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Mezarlığı içindeki Antalya Garnizon Şehitliği'nde belediye işçileri, şehit mezarlarını yıkayıp topraklarını suladı. Şehitlikteki her şehit mezarının başına Türk bayrağı dikildi.

Sabah erken saatlerden itibaren şehitliğe gelen şehit yakınları, dualar okuyup şehit mezarlarına çiçekler bıraktı. 1994 yılında şehit olan P. Uzm. Onb. Kahraman Çelikbaş'ın ailesi de şehidin mezarı başında dua okudu. İl Müftülüğü tarafından görevlendirilen hoca eşliğinde dua okuyan aile, mezarın etrafını temizleyip yanlarında getirdikleri karanfilleri toprağın üzerine bıraktı. Şehit babası, oğlunun adını her gördüğünde hüzünlenip içindeki ateşin alevlendiğini söyleyerek, konuşmak istemediğini belirtti.

Görüntü durumu:

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Görevlinin şehit mezarlarını yıkayıp, bakım yapması

Şehir mezarlarından genel görüntü

Mezarların üzerinde bulunan çimlerin sulanması

Şehit yakınlarının mezarda dua etmesi

Çiçek bırakılması

Mezarlardan genel görüntü

Şehitlerin mezar bayraklarının takılması

HABER: İbrahim LALELİ- KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

BAYRAM ARİFESİNDE ŞEHİTLİĞE ZİYARET
BAYRAM ARİFESİNDE ŞEHİTLİĞE ZİYARET
BAYRAM ARİFESİNDE ŞEHİTLİĞE ZİYARET
BAYRAM ARİFESİNDE ŞEHİTLİĞE ZİYARET

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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