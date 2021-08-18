Bayraklı Kent Konseyi başkanını seçti
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Bayraklı Kent Konseyi başkanını seçti

Bayraklı Kent Konseyi başkanını seçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bayraklı Kent Konseyinin merakla beklenen genel kurulu yoğun bir katılımla gerçekleştirilirken, başkanlığa oy birliğiyle Ali Nuri Köse seçildi.

Bayraklı Kent Konseyinin merakla beklenen genel kurulu yoğun bir katılımla gerçekleştirilirken, başkanlığa oy birliğiyle Ali Nuri Köse seçildi.

Bayraklı Kent Konseyi, yapılan genel kurul ile başkanını seçti. Bayraklı Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen genel kurula; Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İzmir Kent Konseyi Başkanı Seniye Nazik Işık, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve sendika yöneticileri katıldı. Yapılan seçimde Ali Nuri Köse oy birliğiyle başkan seçildi. Kent konseyinde, sivil toplum kuruluşlarından farklı meslek gruplarına kadar nitelikli kişilerin yer aldığı ortak bir yeni yönetim kurulu oluşturuldu.

Genel kurulda konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Ne mutlu ki bize bundan sonra Bayraklı'yı yönetmekle ilgili bir araya geleceğiz. Fikirlerimizi tartışacak, sonra bunların projelere dönüşümüyle ilgili çaba sarf edeceğiz. Sonra da bunların uygulaması için üzerimize düşeni yapacağız. Bunu da sizler kontrol edeceksiniz. Bu tam da bizim yönetim anlayışımız; çünkü biz bu ülkenin bireyiz. Biz Cumhuriyetin öğretmeniyiz. Cumhuriyetin memurlarıyız. Cumhuriyetin işçisiyiz ve biz Cumhuriyetiz" dedi.

Serdar Sandal, "Göreve gelmeden önce şunu söyledik; 'çok ses, çok renk, çok nefes' dedik. Aslında 'çok ses' derken fikirlerin tartışılabileceği özgür bir ortamdan bahsettik. Her fikre açık olabileceğimizi beyan ettik. 'Çok renk' derken ayrımsız bir yönetim anlayışı belirleyebileceğimizi söyledik. Toplumun tamamını kucaklayacağımız, onlarla birlikte yol yürüyeceğimizi söyledik. 'Çok nefes' dedik; doğaya canlılara, çevreye duyarlı olacağımızı söyledik. Bu bizim genel yönetim anlayışımızdı. Kent konseyi bileşenleri ve vizyonu içerisinden; kent yaşamı, kent vizyonu, kent bilinci sürdürülebilir bir çevre aslında bizim ilk söylediğimizden bağımsız bir işlem değil" dedi.

Oy birliği ile başkanlığa seçilen Ali Nuri Köse de, "Ortak akıl, ortak proje her zaman bir kentin ileri adım atmasında önemli bir rol oynamaktadır. Katılımcılık bizim anlayışımız gereği olmazsa olmazımızdır. Alandaki bütün çalışmalarımız bu çerçevede olacaktır. Bu kongreyi çok önceden yapacaktık; ama pandemi ve deprem sebebiyle gerçekleştiremedik. Kent konseyi bileşenlerine özgür ve katılımcı yönetim anlayışı ile projelerimizi gerçekleştireceğiz" dedi. - İZMİR

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Bayraklı Kent Konseyi başkanını seçti
Bayraklı Kent Konseyi başkanını seçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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