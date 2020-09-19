Köyü yanan vatandaşlar Türk bayrağını alevlere teslim etmedi
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Köyü yanan vatandaşlar Türk bayrağını alevlere teslim etmedi

Kastamonu'nda çıkan orman yangınında, yangının sıçradığı köyü son ana kadar korumaya çalışan görevliler ve vatandaşlar, alevlerin önüne geçemeyeceklerini anlayınca burada dikili bulunan Türk bayrağını alarak bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

19.09.2020 11:23 | Son Güncelleme: 19.09.2020 12:24

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ormanda başlayıp köye sıçrayan yangında, köyü terk etmek zorunda kalan köylüler, köyde asılı olan Türk bayrağını almadan bölgeyi terk etmedi. Türk bayrağının yangında yanmasına razı olmayan köylüler, canlarını riske atarak geri dönüp bayrağı asılı olduğu yerden aldı.

Bayrağı alevlere teslim etmediler

Taşköprü ilçesine bağlı Derekaraağaç köyü Dumanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan ve 2 gün sonra kontrol altına alınan yangında Tekeoğlu Mahallesi'ndeki 4 ev ile 4 samanlık da kullanılamaz hale geldi. Yangının büyümesi üzerine, köy sakinleri ve vatandaşlar, alevlerin mahalleye sıçramaması için ellerinden geleni yaptı. Yangını durduramayacağını anlayan vatandaşlar ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı görevliler, mahallenin girişindeki çardağın üzerinde bulunan Türk bayrağını alevlerin gelmesine saniyeler kala alarak mahalleyi terk etti.

Bayrağı alevlere teslim etmediler

''SON ANA KADAR UĞRAŞTIK''

Derekaraağaç köyünün muhtarı Celal Kılınç, bölgede son yılların en büyük yangınının yaşandığını söyledi. Yangının büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda görevlinin geldiğini aktaran Kılınç, "Yangın esnasında köy sakinleri, çevre köylerden gelenler ve orman muhafaza memurları ile birlikte Tekeoğlu Mahallesi'ni kurtarmaya çalıştık. Son ana kadar kurtarabilmek için mücadele ettik ama ne yazık ki olmadı." dedi.

Bayrağı alevlere teslim etmediler

''BAYRAK BİZİM İÇİN KUTSALDIR''

Köyün girişindeki Türk bayrağını fark ettiklerini dile getiren Kılınç, "Son ana kadar uğraştık ama rüzgar çok fazlaydı. Yarım saat içerisinde her şey oldu. Yangın köyü sarmak üzereyken bayrağımızı gördük. Bayrak bizim için kutsaldır. Yangını durduramayacağımızı, köyü kurtaramayacağımızı anlayınca son anda bayrağımızı alıp ayrıldık. Bayrağı aldıktan sonra diğer bölgelerde yangını kontrol altına almak için mücadele ettik." diye konuştu.

Bayrağı alevlere teslim etmediler
Bayrağı alevlere teslim etmediler
Bayrağı alevlere teslim etmediler
Bayrağı alevlere teslim etmediler
Köyü yanan vatandaşlar Türk bayrağını alevlere teslim etmedi

Kaynak: AA

AA Editörü - Özgür Alantor
Özgür Alantor
AA Editörü
Haber Yorumları (2)
MEHMET: Güzel bir şey yaparken show yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Bayragı sen çıkarırken biride ne tesadüf yangın da fotograf çekiyordur. Yav arkadaş bir etrafa bakın ormanda kalan insan, hayvan varsa onlara yardım edin bayrak hepimizin ortak değeridir bayrak, din üzerinden lütfen şhow yapmayın
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HKN: baktık yaprağım baktık sen tasalanma klavyenin başında heriflik yapmaya devam et
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