Son Dakika! Baykal Karar Değiştirdi, TBMM Açılışında Oturumu Durmuş Yılmaz Yönetecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 8 Temmuz Pazar günü düzenlenecek yeni dönemin ilk oturumunda milletvekilleri yemin edecek.

BAYKAL, KARAR DEĞİŞTİRDİ

Meclis'in açılışını en yaşlı üye sıfatı ile Deniz Baykal yapacaktı. Tedavisi süren CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın karar değiştirdiği öğrenildi. TBMM'deki oturumu en yaşlı üye sıfatı ile Durmuş Yılmaz'ın yönetmesi bekleniyor. Yılmaz, Meclis'e ilk kez giren İYİ Parti'den milletvekili seçilmişti.

YENİ MECLİS BAŞKANI KİM OLACAK?

Öte yandan partiler yemin töreninin ardından TBMM Başkanlığı için aday belirleme çalışmalarına başlayacak. TBMM'de 26.Dönem TBMM Başkanlığı görevini AK Partili İsmail Kahraman yürütmüştü. Kahraman yeni dönemde aday olmazken, AK Parti'de Başbakan Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı için adı sıkça telaffuz ediliyor.