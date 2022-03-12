Bayırköy Göleti tamamlanıca 2 bin 270 dekar tarım arazisi sulanacak

Bilecik'te yapımı devam eden Bayırköy Barajı'nda sona gelindi. Barajın tamamlanmasının ardından depolanacak su ile 2 bin 270 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacak.

Bilecik'teki yatırımlarla verimli topraklar su ile buluşturuldu, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin edildi ve derelerdeki taşkın riski azaltıldı. Bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde, il genelinde yapılan su yapılarının artması önemli rol oynadı. Çalışmaları devam eden Bayırköy Barajı'nın tamamlanmasıyla barajda depolanacak su ile 2 bin 270 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak.

"Ülke ekonomisine yıllık 8 milyon 410 bin lira katkı sağlanması hedefleniyor"

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, AK Parti Bayırköy Belde Başkanı Selçuk Gedik, belediye meclis üyeleri Ahmet Ünal ve Hüseyin Kara ile birlikte Bayırköy Gölet'inde incelemelerde bulundu. Burada bir açıklama yapan Başkan Yaman, "Temelden yüksekliği 32 metre ve su depolama kapasitesi 820 bin metreküp olan Bayırköy Barajı'nın tamamlanmasıyla 2020 birim fiyatları ile dekar başına 3 bin 705 lira gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 8 milyon 410 bin lira katkı sağlanması hedefleniyor. Göreve geldiğimizde hayal olarak görünen bu projemizde artık suyunda birikmesini görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. İnşallah çevresinde planladığımız yaşam alanlarıyla da beldemizin ve ilimizin gözde yerlerinden biri olacak göledimizin yapımında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK