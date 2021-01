Bayhan Gürhan kimdir? Bayhan Gürhan kaç yaşında? Popstar Bayhan hayatı ve biyografisi!

İlk olarak Youtube kanalından yayınlanan Exxen, bu hafta popstar yarışması ile ünlenen Bayhan'ı ağırladı. Programda yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Popstar Bayhan kimdir? Exxen Katarsis konuğu Bayhan kaç yaşında nereli?

BAYHAN GÜRHAN KİMDİR?

Bayhan Gürhan, 14 Mart 1980 tarihinde Adana'da doğmuştur. 2003 yılında düzenlenen Ercan Saatçi, Deniz Seki ve Armağan Çağlayan'ın jüriliğini yapmış olduğu Kanal D'de yayınlanan Popstar yarışmasında farklı yorumu ve kendine özgü tarzıyla adını duyurdu. Bayhan yarışmadan sonra "Popstar", "Kısa Veda" ve "Hayal edemiyorum" isimli albümleri çıkardı. 2012 yılında STV'de yayınlanan, Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini yaptığı Kendimize Doğru dizisinde uzun süre rol aldı. Kanal D'de yayınlanan Ankara'nın Dikmen'i adlı dizisine konuk oyuncu olarak yer aldı. Afyonkarahisar'da düzenlenen "Caz Festivali"nde, dünyaca ünlü caz sanatçıları olan Frank Sinatra'nın "My Way" ve Andy Williams'ın "A Time for Us" gibi eserlerini seslendirdi. 2013 yılında sokak müzisyenleri ile ilgili "Benim Yolum" isimli belgesel programının sunuculuğunu üstlendi. 2015 Ramazan Ayı Boyunca TRT İstanbul Kent Radyo'da yayınlanan "Direkler Arası" isimli Radyo tiyatrosunda Tuzsuz Deli Bekir Karakterini canlandırdı. 2016 yılı Ekim ayında Star'da yayınlanan Zuhal Topal'la isimli izdivaç programına evlenmek için katıldı ancak daha sonra bu programdan ayrıldı.

POPSTAR BAYHAN ALBÜMLERİ, ŞARKILARI

2004 Hayal Edemiyorum

2008 Vurdumduymaz

2009 Kısa Veda

2011 Yalan

2011 Yenildim

2011 Cezayir Menekşesi

2013 Şafak Türküsü

Single'ları

Yıl Adı

2008 Hoşgörülü Olmalıyız

2008 Bir Ben Mi

2008 Fırtına Sevda

2008 Kısa Sevda

2008 İnceden

2008 Hiçbir Affın Yok

EXXEN KATARSİS KONUĞU BAYHAN NE DEDİ?

Popstar yarışmasıyla tanınan Bayhan Gürhan, uzman psikolog Gökhan Çınar'ın Exxen'de yayınlanan "Katarsis X-TRA" programına konuk oldu. Programda zaman zaman duygusal anlar yaşayan Gürhan, aile yaşantısından bahsederken "Evimiz Adana'da tarla kenarındaydı. Annem ve ablamla yaşardım. Babamın bizden bağımsız Almanya'da bambaşka bir hayatı vardı. Hatırladığım en net şey hep karnım açtı" dedi.

"ANNEMİN VERDİĞİ FARE ZEHRİNİ İÇMEYE ÇALIŞIRKEN ABLAM ENGELLEDİ"

Annesinin vefatı hakkında konuşan şarkıcı, anlattıklarıyla herkesi şaşkına çevirdi. Bayhan, yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi: "Annemin aramızdan ayrılışı çok üzücüdür. Bir gün birlikte fare zehri aldık ve evimize gittik. Eve vardığımızda zehri çay bardağına doldurdu. İlk önce ablama uzattı, o istemedi. Ardından bana uzattı, ben tam bardağı alıp içecekken ablam engelledi. Sonunda ise annem o zehirden içer gibi oldu. O an hatırladığım tek şey, bağırarak dışarı çıktı ve o andan sonra bir daha annemi hiç görmedim. Bu çaresizlikle yapılmış bir şeydi. Ben çok kötü bir çocukluk yaşadım."

"ANNEM ÖLÜNCE ALMANYA'YA GİTTİK, ABLAM ORADA ÖLDÜ"

Popstar Bayhan, annesini kaybettikten sonra Almanya'ya babasının yanına gittiklerini söyleyerek "Orada da üvey annemiz oldu. Bizi aç bırakırdı. Sonra kendimi Almanya'da bir çocuk esirgeme kurumunda buldum. Bir sene boyunca rahibeler bize baktı. Ablam, Almanya'da okumaya devam etti, ben Türkiye'ye geldim. Ablamı orada trafik kazasında kaybettik" dedi. Şarkıcı, "İstanbul'a geldim bir şeyler yapmaya çalıştım. Hep şarkı söylerdim. Kaybolmuş bir ruh gibiydim" dedi.