BAYBURT Bayburt'un 'Vefalı' leyleği 18 yıldır kubbeden ayrılmıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BAYBURT Bayburt'un 'Vefalı' leyleği 18 yıldır kubbeden ayrılmıyor

Bayburt'un 'Vefalı' leyleği 18 yıldır kubbeden ayrılmıyorBAYBURT'un Arpalı beldesine bir leylek, 18 yıldır cami kubbesindeki yuvasından ayrılmıyor.

08.07.2020 09:07 | Son Güncelleme: 08.07.2020 09:14

Bayburt'un 'Vefalı' leyleği 18 yıldır kubbeden ayrılmıyor

BAYBURT'un Arpalı beldesine bir leylek, 18 yıldır cami kubbesindeki yuvasından ayrılmıyor. Yöre sakinlerinin 'Vefalı' adını verdiği leylek belde belediyesinin logosunda da kullanılıyor.

Arpalı beldesine 18 yıl önce göç eden iki leylekten biri elektrik tellerine çarpıp, akıma kapılarak telef oldu. Diğer leylek ise yakındaki Merkez Camii'nin kubbesine yuva kurdu. Yıllardır yuvasından göç etmeyen ve yöre sakinlerince 'Vefalı' adı konulan leylek, belde belediyesinin de simgesi oldu. Arpalı Belediyesi'nce 3 yıl önce logoda leylek görseli kullanılmaya başlandı. Leylek, bu yıl da kışa rağmen göç etmeyip, cami kubbesindeki yuvasında kaldı.

KUBBENİN TADİLATI ERTELENDİ

3 yıl önce leyleğin yuvasının bulunduğu Merkez Camii'nin yıpranan kubbesinde tadilat planlandı. Ancak leyleğin yuvasını terk edeceği düşünülerek tadilata bir süre başlanmadı. Cami yönetimi, kurşun alaşımla kaplı kubbedeki yıpranmanın boyutunun büyümesi üzerine onarım kararı aldı, tadilat çalışmalarına başlandı. Tadilat çalışmaları sırasında yuvasını zorunlu terk eden leylek, onarım süresince çevredeki binaların çatılarında konakladı. Leylek, tadilatın tamamlanmasıyla yenilenen kubbede yeniden bir yuva yaptı.

TANITIM KAMPANYASI YÜRÜTÜLECEK

Leyleğin artık beldeyle bütünleştiğini ifade eden Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, "Arpalılılar leyleği çok seviyor, leylek de Arpalılıları çok seviyor. Leyleğin tanıtımıyla ilgili bazı çalışmalar yaptık, ama yeterli değil. İnşallah yakın zamanda beldemizin girişine Vefalı'nın büyük bir maketini yapacağız. Turizme katkı sağlamak için ciddi bir kampanya yürüteceğiz. Geçtiğimiz dönemlerde Merkez Cami'nin kubbesinde bir çalışma oldu ve o yenileme esnasında leylek çok zorlandı. Hatta önceki belediye başkanımız leyleğe daha modern bir yuva yaptı, ancak leylek bu yeni yuvayı kabul etmedi. O yeni yuva yıkılana kadar oraya geri dönmedi ve sonra onu kaldırdılar, kendi imkanlarıyla yuvasını yaptı ve şu an orada yaşıyor. Vefalı, cami kubbesinin üstünde kendisine mutlu bir yaşam alanı çizmiş, bizde oraya dokunmak istemiyoruz" dedi.

'VEFALI'YA ÇOK ALIŞTIK'

Belde sakinleri, Vefalı'ya çok alıştıklarını belirterek, caminin tadilat döneminde leyleğin göç etmemesinden dolayı da mutlu olduklarını ifade etti. Esnaf Ahmet Kocatürk, leyleğe çok alıştıklarını belirterek, "Birçok kişi leyleği görmek için beldemize geliyor. Bu hareketlilik de esnafa fayda sağlıyor. 18 yıldır burada yaşıyor, yuvasına gelmeyince endişe ediyoruz. Birçok insanda olmayan vefa, leylekte var" diye konuştu.

BAYBURT Bayburt'un 'Vefalı' leyleği 18 yıldır kubbeden ayrılmıyor

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu Güncel
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
15 yaşındaki genç, 'Neden kadınlara bakıyorsunuz?' diye uyaran yaşlı adamı iterek ölümüne neden oldu 3. Sayfa
15 yaşındaki genç, "Neden kadınlara bakıyorsunuz?" diye uyaran yaşlı adamı iterek ölümüne neden oldu
Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu 3. Sayfa
Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu Ekonomi
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti? Magazin
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Sosyal medya platformu Twitter, AK Parti'yi rahatsız ediyor: Bilgi istiyoruz vermiyorlar Politika
Sosyal medya platformu Twitter, AK Parti'yi rahatsız ediyor: Bilgi istiyoruz vermiyorlar
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
Sakarya'daki fabrikanın yönetimi, patlamada ölen işçinin ailesine 1.8 milyon liralık dava açtı!
Sakarya'daki fabrikanın yönetimi, patlamada ölen işçinin ailesine 1.8 milyon liralık dava açtı!
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Üsküdar Belediyesi, sahil şeridinde çekirdek yemeyi yasakladı
Üsküdar Belediyesi, sahil şeridinde çekirdek yemeyi yasakladı
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı
'Nurbanu'dan nefret ediyorum' diyen Cardi B'ye Merve Boluğur'dan yanıt gecikmedi
"Nurbanu'dan nefret ediyorum" diyen Cardi B'ye Merve Boluğur'dan yanıt gecikmedi
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
Başakşehir kazanınca 3 büyüklerin şampiyonluk şansı matematiksel olarak sona erdi
Başakşehir kazanınca 3 büyüklerin şampiyonluk şansı matematiksel olarak sona erdi
Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı
Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı
Kovid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Tekin: Koronavirüs ter yoluyla bulaşmaz
Kovid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Tekin: Koronavirüs ter yoluyla bulaşmaz
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos servetini bir günde 9,2 milyar dolar artırdı
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos servetini bir günde 9,2 milyar dolar artırdı
Başakşehir yenilgisi sonrası Mustafa Yumlu isyan etti: Hakem maçın içine etti
Başakşehir yenilgisi sonrası Mustafa Yumlu isyan etti: Hakem maçın içine etti
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
Ablasını toprağa vermenin acısına dayanamayan emekli emniyet müdürü, aynı gün kalp krizinden vefat etti
Ablasını toprağa vermenin acısına dayanamayan emekli emniyet müdürü, aynı gün kalp krizinden vefat etti
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
Avusturalya'da ikinci dalga korkusu! Melbourne 6 haftalık karantinaya alındı
Avusturalya'da ikinci dalga korkusu! Melbourne 6 haftalık karantinaya alındı
Mesut Özil eşi Amine Gülşe'nin isteğiyle Çeşme'deki ultra lüks villasını yeniledi
Mesut Özil eşi Amine Gülşe'nin isteğiyle Çeşme'deki ultra lüks villasını yeniledi
Milan, 2-0 geri düştüğü maçta Juventus'u 4-2 yendi
Milan, 2-0 geri düştüğü maçta Juventus'u 4-2 yendi
Türkiye'nin günlerce konuştuğu yol verme cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Türkiye'nin günlerce konuştuğu yol verme cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Yılmaz Tunç Esra Albayrak Mustafa Şentop Berat Albayrak
Magazin Alişan Cem Davran Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Serdar Gürler Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Su Çocuk Başakşehir Türk Lirası
Şu an buradasınız: BAYBURT Bayburt'un 'Vefalı' leyleği 18 yıldır kubbeden ayrılmıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 09:55:38. #1.14#
title