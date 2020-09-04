Bay Yanlış dizisine katılan Serhat Parıl kimdir? Serhat Parıl hayatı, biyografisi ve onadığı filmler!
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Bay Yanlış dizisine katılan Serhat Parıl kimdir? Serhat Parıl hayatı, biyografisi ve onadığı filmler!

Tolga Gürdağ karakterine hayat verecek sevilen oyuncu Serhat Parıl, dizinin 10. bölümünden itibaren FOX ekranlarında olacak. İşte, Serhat Parıl hayatı, biyografisi ve onadığı filmler! Bay Yanlış dizisine katılan Serhat Parıl kimdir?

Bay Yanlış dizisine katılan Serhat Parıl kimdir? Serhat Parıl hayatı, biyografisi ve onadığı filmler!
04.09.2020 18:13 | Son Güncelleme: 04.09.2020 18:18

Serhat Parıl, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer'in üstlendiği, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin Tak'ın yazdığı "Bay Yanlış" dizisine yeni bir isim dahil oldu. Peki, İşte, Bay Yanlış dizisine katılan Serhat Parıl kimdir? Serhat Parıl hayatı, biyografisi ve onadığı filmler!

SERHAT PARIL KİMDİR?

Doğum tarihi: 27 Temmuz 1983

Kaç yaşında: 37yaşında

Nereli: İzmir, Türkiye

Eğitim: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü

Serhat Parıl (d. 27 Temmuz 1983, İzmir), Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur. 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nü bitirdi. Bir süre öğretmenlik yaptı. 2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü' nü kazandı. Halen oyunculuk bölümü 4. sınıf öğrencisi. Oyuncu birçok oyunlara katıldı. Bunların dışında seslendirme çalışmaları yaptı. Pandomim sanatıyla ilgilenmektedir. Çeşitli anaokullarında, etüt, eğitim ve kurs merkezlerinde drama eğitmenliği yaptı. Çeşitli tiyatrolarda çocuklarla drama – tiyatro ve pandomim çalışmaları yaptı, gösteriler sundu. 2011 yılında Babam İçin isimli televizyon dizisinde oynadı. Oyuncu şu an Medcezir adlı televizyon dizisinde Giray karakterini canlandırmaktadır.

Bay Yanlış dizisine katılan Serhat Parıl kimdir? Serhat Parıl hayatı, biyografisi ve onadığı filmler!

OYNADIĞI DİZİLER

• 2011 - Babam İçin

• 2013 - Medcezir

• 2015 - Muhteşem Yüzyıl Kösem

• 2016 - Cesur ve Güzel

• 2017- Seven Ne Yapmaz

OYNADIĞI OYUNLAR

• Yalancı" Goldoni (Kerim Dündar)

• Savaş ve Barış Tolstoy (Kerim Dündar)

• Süper Maria (Sadık Yağcı)

• Diğerleri Uyurken (Sibel Erdenk)

• Bir Yaz Gecesi Rüyası Shakespeare

• Gece Ömer Salgın(film)

• Hayrola Karyola - Ferhan Şensoy

• Gardiyan - Turan Oflazoğlu

• Dünyanın Ortasında Bir Yer - Özen Yula

• Orada Kimse Var mı - Cem Yalın

• Orman Çocoğu Mougli Hakan Eren (çocuk oyunu)

• Barut Fıçısı Dejan Dukovski

• Kafkas Tebeşir Dairesi (Sadri Alışık Tiyatrosu)

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