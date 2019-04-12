Bauhaus Akımı Nedir? Google Doodle'ı Herkesi Şaşırttı!

Bauhaus Akımı, Google tarafından Doodle olarak logosuna taşınmasıyla merak uyandırdı. Doodle, Google tarafından tatil, olaylar, başarılar ve insanları kutlamak için geçici bir süreliğine logosu üzerinde yapılan özel değişikliklerdir. Google Doodle'ı bugün Bauhaus Akımı için kullandı. Kısaca bir modernleşme akımı sayılan Bauhaus Akımı nedir?

BAUHAUS NEDİR?



Bauhaus; 20. yüzyılda mimari, tasarım, sanat alanlarında yeni akımlar yaratmış bir okuldur. Kurulduğu zaman dünyanın en seçkin ve çağdaş mimarlarını, sanatçılarını, bir araya getirerek, yalnızca bir eğitim kurumu yaratmamış, aynı zamanda bir üretim merkezi ve tüm bunların konuşulup tartışıldığı bir yer haline gelmiştir. İki şehirde eğitime devam edilir: Berlin ve Münih.

BAUHAUS SANAT AKIMI NEDİR?

Bauhaus mimaride olduğu kadar endüstriyel tasarım ve şehir planlama gibi konularda yenilikler getirmiş, yeni bir mimari akım yaratarak, sanatın tüm dallarını etkilemiştir. Bu yüzden hayatın birçok alanında Bauhaus Sanat Akımı görülmektedir. Sanayileşme atılımı ve sanatın birleştirilmesine yönelik politikaların ya da eğitim reformlarının yapılandırılmasında Bauhaus Sanat Akımı'nın etkisi çok büyüktür.

1919 senesinde Almanya'nın Weimar şehrinde kurulan ve hizmete başlayan Bauhaus sanat ve tasarım okulu olarak hizmetlerini sürdürmektedir. Bauhaus Sanat Akımı okulunun kurucusu Henry Van de Velde'dir. 1919 ile 1925 yılları arasında Weimar'da kurulan Bauhaus Sanat Akımı Okulu, 1925 ile 1932 yılları arasında Dessau'da, 1932 ile 1933 yıllarında da Berlin'de hizmet vermiştir.

1919 ile 1928 yılları arasında Walter Groius tarafından yönetilen Bauhaus Sanat Akımı Okulu, 1928 ile 1930 yılları arasında Hannes Mayer, 1930 ile 1933 yılları arasında Mies van der Rohe tarafından yönetilmiştir. 1933 yılında ise Hilter Bauhaus Sanat Akımı Okulunu kapatmıştır.

Walter Gopius tarafından 1919 yılında kurulmuş olan Bauhaus Sanat Akımı Okulu, Nazi rejiminin tehditleri nedeni ile 1933 yılında kapatılmıştır. Mimari de etkili olan Bauhaus Sanat Akımı, endüstriyel tasarım ve şehir planlama konularında da yenilikler getirmiştir. Yeni bir mimari akım yaratan Bauhaus Sanat Akımı, sanatın bütün dallarını etkilemiştir. Mimari eğitimin yanında şehir planlaması ve vazo tasarımı gibi eğitimlerin de verildiği Bauhaus Sanat Okulunda çocuk mobilyası ve fotoğrafçılık gibi alanlarda da eğitim fırsatı sunulmaktadır. Sanat ile zanaat konusunda yaşanan ikilemi ortadan kaldırma amacında olan Bauhaus Sanat Akımı Okulu, teknolojik gelişmeler ile çalışmalarına yön vermiştir.

MİMARİ YAPILARDA BAUHAUS SANAT AKIMI

Bauhaus bildirisine göre tüm sanatların birleştiği en yüksek nokta binalardı. Bauhausun Weimar'daki ilk yıllarında dersler Walter Gropius'un ortağı Adolf Meyer tarafından kısa dersler olarak veriliyordu. Bauhaus'un çalışma atölyeleri ise Gropius'un kendi mimarlık ofisinde gerçekleşmekteydi. Burada yeni bir mimarlık stili yaratılmakla kalınmamış yeni yaşama biçimleride geliştirilmişti. 1927'de Walter Gropius, Hannes Meyer'a mimarlık bölümünün başına geçmesini teklif etti. Hannes Meyer içinde tasarım, yapı, planlama, şehir tasarımı ve teknik ressamlığın bulunduğu bir eğitim sistemi oluşturdu.

1930'dan 1933'e kadar Ludwig Mies Van der Rohe başkanlığa geldi. Mies Van der Rohe'ye göre bir öğrencinin Bauhaus'a girebilmesi için bir takım dersleri almış ve belirli bir yetkinliğe ulaşmış olması gerekiyordu. Böylelikle Bauhaus'u doktora eğitimi veren bir okul haline getirdi.

BAUHAUS'TA SANAT

Bauhaus'taki ilk öğretmenler sanatçılardı. Modern resimle ilgili sonsuz sayıda fikir üretildi. Wassily Kandinsky, Paul Klee ve diğer Bauhaus sanatçıları resimlerin geleneksel kavramlarından uzaklaşarak, soyutlamaya ve sanatsal tasarımın teorilerini ve yasalarını analiz etmeye yöneldiler.