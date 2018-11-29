Batuhan Yaşar: "Soros Neden Türkiye'den Kaçıyor?"

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesindeki köşesine Soros'un faaliyetlerini taşıdı. Yaşar, Açık Toplum Vakfı'nın neden Türkiye'den çekilme kararı aldığını sorguladı.

Batuhan Yaşar'ın, "SOROS neden Türkiye'den kaçıyor?" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"Cevabı sona bırakmadan hemen verelim:

-Rahat at koşturamıyor.. Meydan eskisi gibi boş değil..

-Gazete haberleri ve sosyal medya ile yönlendirme yapma kabiliyetini kaybetti..

-İstihbarat bütün faaliyetlerini ve elemanlarını deşifre etti..

Avrupa Birliği ve Batılı unsurların eleştirileri var bir de..

Özellikle Osman Kavala için..

Uzun tutukluluk süresinden filan bahsediyorlar..

"İddianame hala ortada yok" diye feveran ediyorlar..

'Neden böyle?' sorusunun cevabını da araştırdık:

1-Bu teknik bir konu.. Delillerin toplanma işlemi devam ediyor..

2-Savcı Kiraz'ın şehit edilmesi olayındaki iddianame de 2 yılda hazırlandı..

3-Almanya ve ABD'de benzer davalar var.. Orada uzun tutukluğun "Büyükbabasını" görebilirler..

SOROS, TRUMP'I NEDEN HEDEF ALDI?

Yine ilginç olaylar yaşanıyor..

Normalde Soros'un Başkan Trump'ı el üstünde tutması lazım..

Ama öyle değil..

Davos'taki 48. Dünya Ekonomik Forumu'nda Soros, ABD Başkanını hedef tahtasına koydu..

Öyle böyle eleştirmedi:

-"Trump yönetimini dünya için bir tehdit olarak görüyorum.."

-"Bu geçici fenomen (Trump) 2020 ya da daha önce yok olacaktır.."

Bunlar çok iddialı sözler..

Bu arada Soros dediğimiz adam tam 87 yaşında..

14 MİLYAR DOLAR!

Gelelim Türkiye'den çekilme kararı alan Açık Toplum Vakfı'na..

Önce isterseniz bu vakıf nedir ne değildir ona bakalım:

-Soros'un özbeöz kendi malı bir defa..

-1984 yılında Macaristan'da kuruldu..

-Büyüdü büyüdü kocaman oldu ve 70 ülkede faaliyet göstermeye başladı..

-2017 yılı bütçesi 950 milyon dolardı..

-1984'ten bu yana 14 milyar dolar harcadı..

-1400 kişi bu vakıf için çalışıyor..

Sorular şunlar:

-Soros bu kadar parayı ne için harcıyor?

-1400 kişiyi hangi amaçlar için istihdam ediyor?

İNSAN HAKLARI, DEMOKRASİ, EVRENSEL DEĞERLER!

Soros hemen 28 Şubat sonrasında Türkiye'ye yerleşti..

Faaliyetlerine 2001 yılında açtığı bir temsilcilikle başladı..

Temsilcilik 2008'de Açık Toplum Vakfı'na dönüştü..

Bakın şu tesadüfe:

Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala..

Bir de vakfın kuruluş amaçlarına bakalım:

-İnsan hakları, demokrasi ve evrensel değerlere karşı duyarlı bir toplum oluşturmak..

-Tüm özel veya kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar, üniversiteler, dernekler ve bireyler ile ortak projeler gerçekleştirmek..

-Yukardaki amaçlar için maddi imkanlar sunmak..

Yaldızlı laflara bakın..

Kulağa ne hoş geliyor değil mi?

Bu ülkede saf vatandaş kalmadı ama

BERABERCE "TÜME" VARALIM

Soros sadece Türkiye'de değil dünyada da istenmeyen adam..

Trump'ı da rüyasında gördüğü için hedef tahtasına oturtmadı..

Niye eleştirdi biliyor musunuz?

Başkan seçildikten sonra Trump aleyhine gösteriler bütün ABD'ye yayılmıştı..

Soros o tarihlerde Hillary Clinton'a sempatisini gizlemiyordu..

ABD medyasındaki haberler şöyleydi:

-Soros'un sponsorluğunu yaptığı gruplar Trump'a yönelik protestolarını

Sonra ilginç bir şey oldu..

Milliyetçi ABD'liler Soros'un "terörist" ilan edilmesi için imza kampanyası başlattı..

Toplanan 75 bin imza Beyaz Saray'a teslim edildi..

George Soros, "ABD halkını tahrik ederek ülkeyi istikrarsızlaştırmak" ile suçlanıyor..

Bu bir yerlerden size de tanıdık gelmedi mi?

O halde tüme varalım:

-Gezi olaylarında Açık Toplum Vakfı'nın paraları demokrasi için mi kullanıldı?

Çok komiksiniz..

Peki Osman Kavala hangi iddialarla tutuklandı?

-"27 Mayıs 2013'te başlayan Gezi Parkı olaylarını Türkiye geneline yaymayı, yurt genelinde kaos ve kargaşa ortamı meydana getirmeyi, bu şekilde cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmayı veya görevlerini yapmasını tamamen engellemeyi amaçladığı, Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür AŞ isimli vakıf ve şirketi kullanarak olayları finanse ve organize ettiği"

NEREYE GİDİYORSUNUZ DAHA KARPUZ KESECEKTİK

Açık Toplum Vakfı, Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı..

Gerekçeleri şöyle:

-Vakıf hakkında asılsız iddia ve ölçüsüz spekülasyonların yoğunlaşması..

-Bu sebeple vakfın faaliyetlerini sürdürmesinin imkansızlaşması..

Durun yahu az daha bekleyin..

İddianamenin eli kulağında.. Onu da görseydiniz..

2013'ten beri ne dolapların döndüğünü yakında iddianameden okuyacağız" - ANKARA