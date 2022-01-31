Batman Üniversitesi'nden teknolojiyle ilgili çok önemli adım! Dev yarışma nefes kesecek

Batman Üniversitesi, çok önemli bir projeye ev sahipliği yapıyor. Teknoloji alanında proje fikri bulunan herkesin katılım sağlayabileceği yarışmaya başvurular 14 Ocak-18 Şubat 2022 tarihleri arasında Batman Üniversitesi kurumsal sayfası üzerinden yapılabilecek. 28 Şubat 2022 tarihinde fikir sahiplerine ödülleri verilirken aynı zamanda dereceye giren projeler, 25-28 Mayıs 2022 tarihleri arasında Ankara Bilim Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan 4. Verimlilik ve Teknoloji Fuarında yer alabilecek.

BİRÇOK ALANDA FİKİRLER SUNULACAK

Necat Nasıroğlu Dijital Teknolojiler Proje Yarışması kapsamında Yapay Zekâ ve İleri Makine Öğrenimi, Akıllı Uygulamalar, Nesnelerin İnterneti, Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik, Dijital İkizlik, Blokzincir Uygulamaları, Konuşma Tanıma Sistemleri, Dijital Uygulama ve Servis Mimarisi, Dijital Teknoloji Platformları ve Uyarlanabilirlik Güvenlik Mimarisi gibi birçok alanda fikirler sunulabilecek ve bu sayede faydalı projelerin hayata geçirilmesi sağlanacak.

REKTÖR DEMİR: HEDEFİMİZ TEKNOLOJİ ÇAĞINA UYUM SAĞLAMAK

Necat Nasıroğlu Proje Yarışmalarının hem ilimiz hem de Batman Üniversitesi için önemini anlatan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, teknoloji çağına uyum sağlayarak yeni fikirlerle teknolojik gelişmelere destek olmanın gerekliliğini vurguladı. İlimizin ve Batman Üniversitesinin her alanda gelişimine fırsat sunmaya çalıştıklarını ifade eden Rektör Demir, proje yarışmaları ile geleceğin bilim insanlarını desteklemekten mutluluk duyacaklarını söyledi.

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