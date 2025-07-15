BATMAN HAVA DURUMU: 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü Batman'da hava durumu nasıl? Batman günlük ve haftalık hava durum raporu!

BATMAN HAVA DURUMU: 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü Batman'da hava durumu nasıl? Batman günlük ve haftalık hava durum raporu!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da yaşayan vatandaşlar, özellikle sıcaklık seviyeleri ve yağış olasılıklarını öğrenmek için Meteoroloji'nin güncel tahminlerini yakından takip ediyor. Peki, 16 Temmuz Çarşamba günü Batman'da hava durumu nasıl? Batman'da yağmur bekleniyor mu, sıcaklıklar düşecek mi? İşte, Batman için 5 günlük hava tahmini ve detaylar…

Türkiye genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası, Batman'da da etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 16 Temmuz Çarşamba günü Batman'da hava bulutlu olacak. Peki, 16 Temmuz Batman'da sıcaklıklar nasıl olacak?16 Temmuz 2025 Çarşamba günü Batman'da hava durumu nasıl, yağmur yağacak mı? İşte, Batman için güncel hava durumu tahmini ve detaylar…

YARIN BATMAN'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji verilerine göre Batman'da 16 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı yeniden artışa geçiyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 38 dereceye kadar çıkması, gece saatlerinde ise 24 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

BATMAN'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

BATMAN HAVA DURUMU: 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü Batman'da hava durumu nasıl? Batman günlük ve haftalık hava durum raporu!Batman hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
Erdoğan'dan Meclis'te net mesaj: 15 Temmuz destanına çamur atanlar utançla anılacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis'te net mesaj: Utançla anılacaklar
FETÖ'ye darbe indiren operasyonun detayları! Zincir marketin merkez binasında dikkat çeken sistem

Ünlü zincir marketin merkez binasındaki sistem polisleri bile şaşırttı
'LGS'den pis koku geliyor' sözleri Bakan Tekin'i çok kızdırdı

Bakan çok kızdı: Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz
DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: PKK, Öcalan'ın özgür olmasını istiyor

Silah bırakmaya başlayan PKK'dan çok konuşulacak "Öcalan" şartı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi

Muzaffer Nine birikimini teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.