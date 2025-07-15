BATMAN HAVA DURUMU: 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü Batman'da hava durumu nasıl? Batman günlük ve haftalık hava durum raporu!

Türkiye genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası, Batman'da da etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 16 Temmuz Çarşamba günü Batman'da hava bulutlu olacak. Peki, 16 Temmuz Batman'da sıcaklıklar nasıl olacak?16 Temmuz 2025 Çarşamba günü Batman'da hava durumu nasıl, yağmur yağacak mı? İşte, Batman için güncel hava durumu tahmini ve detaylar…

YARIN BATMAN'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji verilerine göre Batman'da 16 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı yeniden artışa geçiyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 38 dereceye kadar çıkması, gece saatlerinde ise 24 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

BATMAN'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Batman hava durumu