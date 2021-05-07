Türk Kızılayın iyilik melekleri ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Türk Kızılayın iyilik melekleri ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Batman Şubesi'nde gönüllüler, ramazan ayında yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Türk Kızılay Batman Şubesi'nde gönüllüler, ramazan ayında yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Türk Kızılay Batman Şube Başkanı Davut Okçu, yaptığı açıklamada, ramazanın son günlerinde yardım kolisi dağıtımlarının yoğun bir şekilde sürdüğünü söyledi.

Ramazanın sonuna kadar 3 binden fazla yardım kolisi dağıtmayı hedeflediklerini kaydeden Okçu, dağıtımları gönüllülerle yaptıklarını belirtti.

Yardım kolilerinin içerisinde çocukları sevindirmek amacıyla çocuk setlerinin de bulunduğunu bildiren Okçu, "Bir nebze de olsa Kovid-19 dolayısıyla evlerine kapanan vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

Yardım ve dağıtım çalışmalarında 120 gönüllünün yer aldığı bilgisini paylaşan Okçu, bunların önemli bir kısmının öğretmenlerden oluştuğunu aktardı.

Gönüllülere teşekkür eden Okçu, "Çeşitli mesleklerden var. Emekliler, esnaf ve gençler var. Bu arkadaşlarımızla yoğun bir şekilde gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Gönüllülerden Gamze Tekine ihtiyaç sahiplerine yardımcı olabilmek amacıyla Türk Kızılayın gönüllü faaliyetlerine katıldığını, insanları mutlu etmenin çok güzel bir duygu olduğunu dile getirdi.

Gittiği bazı evlerde yetim çocuklarla karşılaştığını anlatan Tekine, "Türk Kızılay da onlara çok iyi yardım yapıyor. Onların gönüllerine dokunuyor." ifadesini kullandı.

Gönüllülerden Pınar Tan da yaklaşık 3 yıldır yardım faaliyetlerine katıldığını belirterek, "Gerçekten birçok muhtaç insanın olduğunu fark ettik. Biz de Kızılay olarak onlara umut oluyoruz. İyilik bulaşıcıdır. Herkesi bu iyilik hareketine dahil olmaya bekliyoruz." dedi.

Türk Kızılayın iyilik melekleri ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor
Türk Kızılayın iyilik melekleri ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor
Türk Kızılayın iyilik melekleri ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor
Türk Kızılayın iyilik melekleri ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

Prof. Dr. İsmail Cinel: 2. doz aşı olanların yoğun bakımlara daha az düştüğünü görüyoruz, burası açık ve net
Prof. Dr. İsmail Cinel: 2. doz aşı olanların yoğun bakımlara daha az düştüğünü görüyoruz, burası açık ve net
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Antonio Guterres
Magazin Özcan Deniz Burak Sergen Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türk Kızılayın iyilik melekleri ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 15:01:53. #1.15#

title