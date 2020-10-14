Batman'da özel bir hastanede hastaları robot ADA karşılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Batman'da özel bir hastanede hastaları robot ADA karşılıyor

14.10.2020 16:55 | Son Güncelleme: 14.10.2020 16:55
Batman'da özel bir hastanede hastaları robot ADA karşılıyor

Batman'da özel bir hastanede hastaları yerli teknoloji ile üretilen robot ADA karşılıyor.

Batman'da özel bir hastanede hastaları yerli teknoloji ile üretilen robot ADA karşılıyor.

Konya'da, Akınsoft yazılım firmasınca kurulan "AkınRobotics" fabrikasında tasarlanan robot ADA, Batman'da özel bir hastanede hizmet veriyor.

Hastaları kapıda karşılayan 3 robot, yönlendirme, bilgi verme, oda tanıtımı ve randevu konularında yardımcı oluyor.

Hastanedeki verimliliğini ölçme amacıyla test uygulamasına başlanan robotlara en çok da çocuklar ilgi gösteriyor.

"Teknolojinin imkanlarını hastalarımızın hizmetine sunmak istiyoruz"

Hastane müdürü Burhan Dinç, yaptığı açıklamada, teknolojik imkanları hastalara sunmak amacıyla yapay zeka robotlar ile çalışmaya başladıklarını söyledi.

Deneme aşamasında olan robot hizmetinin verimliliğini test ettiklerini belirten Dinç, "Amacımız hastalarımıza en iyi hizmeti sunmak. Teknolojinin imkanlarını hastalarımızın hizmetine sunarak, kolaylık sağlamak istiyoruz. Bu doğrultuda yerli üretim olan mini ADA robotlarının hastanemizde hangi birimlerde neler yapabileceğini görmek amacıyla deneme süreci başlattık." diye konuştu.

Robotların hastalara eşlik etme, bilgi verme, yönlendirme ve oda tanıtımı gibi bazı alanlarda başarılı olduğunu gördüklerini aktaran Dinç, "Robotların kullanım alanlarını genişleterek ileriki süreçte bu teknolojiyi halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Hastalarımız mini ADA robotlarına büyük ilgi gösterdi. Bu da bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Fuat Oktay İlham Aliyev Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Emrah Şevval Sam Serdar Ortaç Erdem Tepegöz
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Josef De Souza Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Ekim Apple Kadir Şeker Engin Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Batman'da özel bir hastanede hastaları robot ADA karşılıyor - Batman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 16:58:27. #1.15#
title